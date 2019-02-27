越籍偷渡男超坎坷...遭大陸籍船「踢下海」　游泳入台又被逮

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名越南籍男子，步行在街上遇到巡邏的警員突然拔腿就跑，跑了近2公里後仍被警方逮補，由於男子拿不出入境證明，經調查確認是偷渡來台，男子自稱先偷渡到中國大陸，找到漁船工作，3天前出海到台灣近海時，因表現不加遭船長「踢下船」，最後游到台灣上岸，到板橋找工作就被查獲，訊後將他送往移民署偵辦。

▲偷渡入台的越南籍阮姓男子被警方盤查，突然拔腿就跑，警方追了近2公里將他逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，阮姓越南籍男子（31歲）自稱上個月從越南偷渡到中國，找到一份上漁船的工作，3天前中國籍的漁船開到台灣本島附近工作，因為阮男表現不佳，竟被直接「踢下船」，為了活命，游泳約半小時到台灣上岸，又走了一天到達新北市板橋區。

▼偷渡入台的越南籍阮姓男子被警方盤查，突然拔腿就跑，警方追了近2公里將他逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝）

阮男先跟人借手機聯繫同鄉借錢，26日下午騎朋友電動腳踏車到板橋區華興街、貴興路口時，碰到巡邏警員盤查，先假意配合後突然拔腿就跑，跑了近2公里後仍被逮補，他用生澀的中文向警方訴苦偷渡過程，經調查確認沒有出入境資料，訊後將他送往移民署待遣返。

▼偷渡入台的越南籍阮姓男子被警方盤查，突然拔腿就跑，警方追了近2公里將他逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝）