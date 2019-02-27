竹市打造全台最美新住民中心　宛如第二個溫暖的家

▲新竹市長林智堅上任後非常重視對新住民的照顧與服務。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市新住民家庭服務中心提供新住民各式諮詢與諮商服務，更是新住民朋友喜愛的交流聚會空間，為打造更好環境，市政府重新裝修內部，貼心設置廚房區、吧檯區、閱讀區及親子交流空間，打造「新住民的第二個家」，讓交流空間更舒適，使用者也能更感受到服務的溫度，27日辦理入厝儀式，市長林智堅也與來自泰國、韓國及印尼的新住民朋友一同手工製作東南亞國家象徵入厝的美食香蘭丸子，共同慶祝中心重新啟用。

新竹市政府社會處長李季縈分享，新竹市長林智堅上任後非常重視對新住民的照顧與服務，盼提供有家的溫度、充滿愛與關懷的空間，本次將36年的老屋重新裝修，設計依新住民課程與活動的需求及喜好，量身打造了廚房空間，讓新住民聚會「一人一道菜」的形式可以在此自在發揮；也設置吧檯休憩區、親子交流區，以及照顧到各國母語的閱讀區，透過爸媽講母語讀本給孩子聽，讓家鄉的文化與故事可以傳承給下一代。

林智堅現場也與來自印尼、泰國與韓國的新住民一同手作香蘭丸子，將黑糖內餡包入香蘭葉製成的糯米皮，在東南亞象徵圓滿入厝，現場聚集多國新住民朋友共襄甚舉，場面熱鬧溫馨，林智堅市長也關心問候新住民朋友在台灣的生活狀況，來自印尼、在台灣生活超過30年的艷麗說，謝謝林智堅市長照顧在新竹市的新住民，住在這個城市很幸福。

李季縈提到，目前新竹市有9千多名新住民配偶，從各個國家來到台灣，因為語言及文化的不同，適應相當辛苦，這裡提供一個像家一樣的空間，啟用後嶄新的廚房、寬闊的交流空間，都讓新住民朋友都非常喜愛，紛紛讚「台灣最美的新住民服務中心！」

她說，新竹市新住民家庭服務中心不僅是各國新住民朋友喜愛的交流、聚會場所，更提供法律諮詢、心理諮商、關懷訪視等服務，也透過親子活動、講座、志工訓練、社區宣導等，陪伴新住民適應異國生活，她也邀請竹市新住民朋友多多來「第二個家」走走，使用市府提供的各項溫暖服務。

李季縈也指出，除了新住民家庭服務中心提供服務，為了讓新竹市成為新住民幸福的第二故鄉，市府提供生活適應輔導班，辦理新住民職訓專班，新住民中心預計每年可以協助100戶新住民家庭與2000多人次的諮詢服務，市政府對新住民的用心與關懷，更是全台唯一連續三次獲得中央評鑑優等的肯定。

越南籍新住民阮畇潔說，過去常來這與姊妹聚會，隔了幾個月重新再走進這裡，感到很驚喜，謝謝市府提供予新住民這樣的休閒空間，「之後要常常帶小朋友來玩」，自己還可以在旁邊閱讀母國雜誌。

與太太結婚後在台灣定居、開設餐館的韓國新住民黃必淳表示，這是第一次來到中心，就很喜歡這裡的環境及氛圍，也感到市府的用心。泰國籍初入籍新住民陳麗莎，知道新住民中心裝修完成，還特別打電話回家鄉，請家人寄傳統服飾過來，要今日與其他姊妹一同歡慶「入厝」。

社會處表示，新住民家庭服務中心位於東區孟竹國宅3樓，歡迎新住民及一般民眾來參觀、使用，中心辦理的活動，會即時公布在中心網站，新住民可隨時追蹤或來電詢問，新住民家庭服務中心電話：03-5722395。