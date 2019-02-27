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很重要說三次！徐國勇掛保證：絕對沒有流浪警察

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▲▼立法院外交及國防 交通 內政委員會 內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台南市長黃偉哲日前在行政院會上說，警政署今年將新撥400位員警給台南市，地方將增加4億元支出，是十分沈重的負擔，一旦六都都拒收新員警，將就可能出現5000多名流浪警察。國民黨立委黃昭順27日在立法院內政委員會質詢內政部長徐國勇流浪警察怎麼解決，徐國勇再三掛保證，「絕對沒有流浪警察」。

流浪警察議題全國關注，前警大教授葉毓蘭日前感嘆，因為民進黨將退休金亂改，原本計畫退休的公教警消因為生計問題不敢退、不能退，只能苦撐到65歲，哪來的缺額給年輕人？

針對流浪警察，黃昭順問徐國勇如何解決，徐國勇對此非常有信心，「不會有流浪警察，保證不會、保證不會，不管任何狀況，該有的缺、該有的保障一定有，我跟人事總處講好了，到時候再跟六都報告」，黃昭順逼問，如果那麼有信心是不是要說三次，徐國勇回應，說幾次都沒問題，「保證不會有流浪警察」。

徐國勇強調，警察是政府公費培養，自然不會出現流浪警察問題，他要請今年10月畢業的警校生安心，絕對沒有流浪警察。面對委員追問，如果地方養不起、中央會不會買單，徐國勇解釋，警察是由地方編列預算，但如果地方有困難，中央也會給予補助款等方式解決，「大家一起處理、共同處理」，他強調不會放著地方不管，中央地方一條心。

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關鍵字：流浪警察,徐國勇

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