富商身分曝光！智取綁匪省4億　曾是「北台博奕大亨」抬轎美女議員

▲北投分局外觀。（圖／記者邱中岳攝）

記者葉國吏／綜合報導

北投1名廖姓富商1月初遭6名彪形大漢當街押走，並逼該名建商簽下5億元本票，但該富商哀求後，匪徒才將價格降至1億元，被矇眼押走的富商當場簽下1億元本票，所幸並無遭人傷害後放走，而其中3嫌也於2月22日投案，也讓人開始好奇這位富商身分。

警方調查，1月3日下午1名廖姓富商，在北投承德路7段一帶遭32歲的陳姓男子等6人伏擊，並強行將廖男押上車帶走，廖一上車便遭人矇上雙眼，並帶到指定地點後，要廖男簽下本票，最後廖在簽下本票後遭釋放。

據了解，廖男遭綁後一路遭矇眼控制行動，對方一開始開價就要5億元，廖討價還價雙方已1億元成交，最後廖也妥協簽下本票才平安獲釋。而據聞廖姓建商在大同一代頗具知名度，在民權西路有多起建案在整合身價不斐。

▲美女議員陳慈慧。（圖／翻攝自Facebook／陳慈慧）

根據《周刊王》報導，這位廖姓富商跟前議員陳碧峰是老友，曾經力挺陳碧峰女兒陳慈慧前進市議會，據傳這次被綁架是因為牽涉到建案利益衝突，警方也從道上打聽到一個「假借天道盟已故大老，進行綁架勒索」的八卦。

據傳廖男生性海派，結交數位從事博奕事業的友人，也有幾位是天道盟背景、經營地下賭場的朋友，這也讓廖男一度被傳是「北台三大博奕大亨」之一。後來因為職業賭場被抄，讓廖男轉投資「東南亞最大舞廳」、位在台北市中山區夜店MOS。

▲曾經是東南亞最大舞廳的MOS原址，現在已經改建。（圖／翻攝Google map）

對於抬轎之說，陳慈慧表示確實有一位建設公司長輩來幫忙，但不確定是否為廖男，要看到本人才知道。廖男友人則透露，因為擔心又被綁架，廖男已經換了手機號碼、搬家，目前無法連絡上他。