影片曝光！富婆遭綁架砍頭　屍體塞垃圾袋留紙條「我老公不付贖金」

記者錢玉紘／綜合報導

墨西哥發生驚悚的斬首棄屍案，富婆蘇珊娜（Susana Carrera）日前在街上被綁架擄走，兇嫌殺人後砍下她的頭，裝在黑色塑膠袋裡面棄屍，裡面還附上一張紙條寫道「這件事會發生，都是因為我老公不付贖金」，手段相當殘忍，但目前警方還未逮捕任何嫌犯。

蘇珊娜和老公住在墨西哥西部的韋科亞查科亞柯斯（Coatzacoalcos），兩人共同經營一間名為Pexaluminio的鋁業公司，因此非常有錢。日前她正要去朋友家接小孩，按完門鈴在門外等人的時候，突然一輛車子出現，一名陌生男子直接抓住蘇珊娜，把人強行帶走，而這個驚悚畫面全被監視器拍了下來。

蘇珊娜的屍體在13日被發現，當時屍體裝在一個黑色塑膠袋中，頭還和身體分離了，棄屍在停車場。屍體旁邊還有一張黃色紙的字條，上面寫道，「這件事會發生在我身上，都是因為我老公假裝是硬漢，不願意替我付贖金」。當地媒體報導，蘇珊娜的家人證實綁匪向他們要求400萬披索（約台幣643萬）的贖金，他們還來不及籌到這筆錢，悲劇就發生了。

Así fue secuestrada la empresaria veracruzana, quien apareció una semana después decapitada y con un mensaje que decía que no se había pagado el rescate pic.twitter.com/YCTYSh1IqI — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 16, 2019

▲蘇珊娜被擄走的過程曝光。

蘇珊娜的丈夫之後也在社群媒體上確認太太的死，他提到，「感謝大家為蘇珊娜禱告，希望她早日回家，但可惜她做不到了」。目前警方還未逮捕任何嫌犯，也不確定兇嫌是隨機擄人，還是早已經盯上有錢的蘇珊娜一家。

在韋科亞查科亞柯斯，綁架勒贖的案件近年來逐漸增加，光是在2018年就有49，還有超過160起謀殺案件被通報。