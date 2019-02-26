亞洲第一人！台攝影師「6度溪水連趴6晚」拍紅鮭　奪國際水攝賽首獎

▲台灣攝影師以紅鮭照勇奪歐洲水中攝影大賽首獎。（圖／翻攝「World Shoot Out」官網，下同）

記者葉國吏／綜合報導

世界級水中攝影大獎賽「World Shoot Out」日前頒獎，台灣攝影師吳永森以太平洋紅鮭「Intense」作品，勇奪「廣角」（Wide Angle）項目首獎，吳永森獲獎後也在臉書發文感謝家人及大家的鼓勵支持。

水中攝影大獎賽「World Shoot Out」是歐洲最大水中攝影大賽，根據其官方網站可以得知，競賽項目分別有最佳前5照片(Best 5 images)、微距（Marco）、業餘、水中時尚（UW Fashion）、廣角(wide angle)等項目，其中廣角項目由台灣攝影師吳永森奪得首獎。

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▲吳永森上台領獎。

「World Shoot Out」官網上放著吳永森上台領獎照片，吳永森這次以紅鮭照奪首獎。獲獎後吳永森也在臉書發文：「很開心在美國的 Beneath The Sea International Imaging Competition 比賽中贏得首獎。」、「感謝我的家人及大家的鼓勵及支持！」

▲吳永森在臉書發表得獎感言。(圖／翻攝Facebook)

根據《蘋果日報》報導，吳永森透露鮭魚洄游（salmon run）是個非常稀有的拍攝題材，四年才許可下水拍攝一次，並且要有政府許可才能下水。他為了拍這張照片，穿著乾式潛水衣，趴在攝氏6度的溪水中6晚才拍到。