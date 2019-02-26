「全台第一野溪祕境」驚見封山路霸！一人要價1千5…囂張嗆：我們寧可人家不要來

▲屏東霧台鄉深山中的哈尤溪溫泉以七彩岩壁聞名，絕景奪下網路力推的「全台第一野溪祕境」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藏身在屏東縣深山之中的霧台鄉哈尤溪，以七彩岩壁和「雲豹之湯」野溪溫泉聞名，澄澈溪水成為這2年來最紅火的私房祕境，原本當地是完全開放給山友和越野單車族群到訪，不料現在全部變樣。

多名山友指稱，當地鄉公所藉口在溪床修築施工便道形成路障，僅留位於大武村的一處入口。接著由當地村民組成的4輪傳動車隊，以每名乘客1,500元費用將遊客載到目的地，行徑猶如山中攔路虎大收買路錢，成群車輛同時大肆穿越、騷擾野生動物保護棲息地，也令外界對自然生態旅遊打上問號。

請繼續往下閱讀...

童姓山友向本刊表示，哈尤溪當年算是人跡罕至的景點，除了步行和自行車外，許多人會駕駛吉普車或沙灘車進入蜿蜒的河道，他們經常從霧台鄉的霧大聯絡道路下切，由古仁人橋下進入溪床直抵野溪溫泉。後來有人在橋下築起一條便道，並且在便道與橋間挖出一道深達3公尺的橫溝，猶如「護城河」阻絕山友進出，並以大石封閉其他所有能下切溪床的路徑，形同把所有人車匯聚在上述要收費的大武國小單一入口。

在唯一的入山通道前，如果民眾自行開車，每人必須繳交200元人頭費，也可以單純步行或自騎自行車進入，若是想搭乘當地村民提供的車輛，每名遊客行程費用酌收1,500元，服務的項目涵蓋來回交通接送、解說、保險以及中餐。

原本任何人都有權進入溪床或林班地，現在卻被人封堵了進入溪床的通道，妨害公眾的通行自由。本刊調查，部落與開車村民的拆帳方式是，從每名遊客1,500元收費中提撥200元給部落，光是如此，去年部落收入就超過2百多萬元，這個旅遊路徑對貧窮的山區部落無疑是座礦山。

然而，這種攔路索費的做法，在法律上卻絲毫站不住腳。一名部落人士私下表示，目前雖然有《原住民族基本法》，但相關的自治區條例都還躺在立法院，沒有籌措財源的法律依據，貿然收取費用恐有爭議。

屏東縣政府原住民處副處長蔡文進坦承，目前大武部落自主管理型態確實沒有完整的法理支持，霧台鄉公所現正循《發展觀光條例》，將轄區大武和神山、阿禮、霧台等部落，爭取劃入「自然人文生態景觀區」，未來透過訓練和解說服務，向民眾收取費用才是正途；現階段大武部落的收費辦法，並未獲得地方代表會支持，更別提縣府核備的程序。觀光局茂林國家風景管理處副處長李易蒼則是含蓄地說，只要不違法、活動顧及遊客安全，處方都尊重地方的發展權益。

政府大力推展觀光方興未艾，哈尤溪生態旅遊原是美事一樁，如今當地民間組織卻公然劃地為王，還以改裝車輛在溪床非法招攬旅遊，相關政府單位實應積極介入協調，共同找出一種符合當地生態旅遊的發展模式，而非從旁協助「圍獵」，容忍部落收費於法無據，國法蕩然，生態旅遊也蒙塵。



更多鏡週刊報導

【封山路覇2】鄉公所出錢築堤斷路 遊客坐小板凳吃便當就要1500

【封山路覇3】國有地成部落財庫 嗆遊客最好不要來

【封山路覇4】旅遊網站力推彩壁+溫泉 野溪祕湯no.1