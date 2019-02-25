華碩MWC新手機廣告曝光　ZenFone 6預告5月發表

▲右邊為華碩MWC新手機廣告。（圖／翻攝mobileworldlive）

記者姚惠茹／綜合報導

華碩今年缺席MWC 2019世界通訊大會，再加上去年底改組調整智慧手機策略，就在大家好奇ZenFone系列的下一步時，華碩就被發現在MWC大會刊物內頁和官方網站曝光新手機廣告，預告ASUS ZenFone 6將在5月16日西班牙發表。

MWC 2019世界通訊大會2月25日在西班牙巴賽隆納登場，華碩去年底歷經組織調整，宣布調整手機策略轉型，未來將專注在電競用戶及專家用戶市場，結果本來被市場解讀為不會太快推出的ZenFone系列手機，就被發現在MWC大會刊物內頁和官方網站曝光廣告。

根據目前已知曝光內容顯示，華碩放上手機圖片並標上ZenFone 6，搭配「Defy Ordinary」 (拒絕平凡）的標語，可以看出華碩ZenFone 6可能會有不同於一般的功能或設計出現，並且預計5月16日將在西班牙瓦倫西亞 （Valencia）發表新手機產品。

值得一提的是，華碩在MWC大會刊物內頁的時間標記為5月14日，但是官方網站的日期則為5月16日，目前尚不知道這兩個時間各別代表什麼意思，靜待官方釋出更多訊息。