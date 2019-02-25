驚艷！屏東縣枋寮林家喜三兄妹　種出「紅龍芒果」

▲枋寮鄉果農林家喜、林仕維及林芝莉三兄妹成功栽種「紅龍」芒果，市場驚艷。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

你見過「紅龍」芒果嗎？屏東縣枋寮鄉果農林家喜、林仕維及林芝莉三兄妹在長輩指導下，種出罕見的「紅龍」芒果，產期比中部還早4個月。

芒果品種很多，較常見的是愛文及金煌，最近市面上出現「紅龍」芒果，像金煌大小，色澤紅潤有愛文的甜，金黃的滋味、土芒果的香氣，色澤、香氣及甜味都讓消費者驚艷。

枋寮鄉果農林家喜、林仕維及林芝莉三兄妹成功栽種「紅龍」芒果；其中枋寮農會上班的31歲大哥林家喜說，家裏的田原種蓮霧及荔枝，因想突破轉型，妹妹林芝莉上網查詢中部有人種「紅龍」，產期在6月，在愛文芒果收成後，她想可以和愛文連串，芒果產季延長，於是和長輩商量把蓮霧及荔枝砍掉改種「紅龍」。

27歲的二哥林仕維研究所畢業後，曾在冷凍公司上班，去年辭職返鄉務農，加入栽種芒果行列。他說，小時候在農村長大，家裏以前也種芒果，而紅龍管理方式和愛文稍有不同，8年前栽種，前年才開始結果。

林家喜說，在屏東種紅龍的人不多，因為大家認為愛文芒果是一般消費者能接受的品種，倒是他喜歡嘗試新花樣，在中部種的結果是從6月收成，但是屏東種的卻是8月就開花，今年1月份就接果，足足早了4個月，加上去年氣候溫和，開花及結果率都高，農曆年前就少量上市，年後產量大增，大部分送到市場拍賣，平均運銷量每天500公斤左右，拍賣價最高價來到每公斤200元。

林仕維指出，可能是物以稀為貴，造成市場轟動，有人競相採購，產季可以到3月份，原先以為在愛文產季4-5月後，可能是屏東氣候或是土壤環境，提早到2月份就採果，讓價格上具有競爭力。

林家有1公頃的土地，除紅龍外還有愛文、水蜜桃芒果、烏香等品種。林仕維頂著碩士光環，從事農業工作，林芝莉幫忙集貨包裝及行銷，年紀輕輕的三兄妹，願意留在鄉下務農，也創造出亮麗的成績，雖辛苦，但他們樂在其中。想品嘗紅龍芒果，林家喜連絡電話：0966953248