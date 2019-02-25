　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

驚艷！屏東縣枋寮林家喜三兄妹　種出「紅龍芒果」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣枋寮林家喜三兄妹種出紅龍芒果　市場驚艷▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮鄉果農林家喜、林仕維及林芝莉三兄妹成功栽種「紅龍」芒果，市場驚艷。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

你見過「紅龍」芒果嗎？屏東縣枋寮鄉果農林家喜、林仕維及林芝莉三兄妹在長輩指導下，種出罕見的「紅龍」芒果，產期比中部還早4個月。

芒果品種很多，較常見的是愛文及金煌，最近市面上出現「紅龍」芒果，像金煌大小，色澤紅潤有愛文的甜，金黃的滋味、土芒果的香氣，色澤、香氣及甜味都讓消費者驚艷。

枋寮鄉果農林家喜、林仕維及林芝莉三兄妹成功栽種「紅龍」芒果；其中枋寮農會上班的31歲大哥林家喜說，家裏的田原種蓮霧及荔枝，因想突破轉型，妹妹林芝莉上網查詢中部有人種「紅龍」，產期在6月，在愛文芒果收成後，她想可以和愛文連串，芒果產季延長，於是和長輩商量把蓮霧及荔枝砍掉改種「紅龍」。

27歲的二哥林仕維研究所畢業後，曾在冷凍公司上班，去年辭職返鄉務農，加入栽種芒果行列。他說，小時候在農村長大，家裏以前也種芒果，而紅龍管理方式和愛文稍有不同，8年前栽種，前年才開始結果。

林家喜說，在屏東種紅龍的人不多，因為大家認為愛文芒果是一般消費者能接受的品種，倒是他喜歡嘗試新花樣，在中部種的結果是從6月收成，但是屏東種的卻是8月就開花，今年1月份就接果，足足早了4個月，加上去年氣候溫和，開花及結果率都高，農曆年前就少量上市，年後產量大增，大部分送到市場拍賣，平均運銷量每天500公斤左右，拍賣價最高價來到每公斤200元。

林仕維指出，可能是物以稀為貴，造成市場轟動，有人競相採購，產季可以到3月份，原先以為在愛文產季4-5月後，可能是屏東氣候或是土壤環境，提早到2月份就採果，讓價格上具有競爭力。

林家有1公頃的土地，除紅龍外還有愛文、水蜜桃芒果、烏香等品種。林仕維頂著碩士光環，從事農業工作，林芝莉幫忙集貨包裝及行銷，年紀輕輕的三兄妹，願意留在鄉下務農，也創造出亮麗的成績，雖辛苦，但他們樂在其中。想品嘗紅龍芒果，林家喜連絡電話：0966953248

ET快訊
即時名單／奧斯卡最佳男主角　《波希米亞狂想曲》雷米馬利克
奧斯卡／女神卡卡首座小金人！《Shallow》奪最佳電影歌曲
孫安佐脫魯臉紅：是我的菜！她「撞臉子瑜」超萌曝光
公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰　婆婆「恐怖回答」讓她發毛
不斷更新／奧斯卡即時得獎名單

關鍵字：屏東枋寮紅龍芒果林家喜三兄妹

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

有裝有保佑　裝設住警器奏效守護居家安全

看過來！　網路流傳台水六區2月26日停水訊息是舊公告

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

公園看肖年人跳舞「舞魂上身」　阿伯偷瞄現學現賣還加碼頭轉

有裝有保佑　裝設住警器奏效守護居家安全

看過來！　網路流傳台水六區2月26日停水訊息是舊公告

驚艷！屏東縣枋寮林家喜三兄妹　種出「紅龍芒果」

加強取締交通違規　確保用路人權益

團結勝選　民進黨相挺郭國文進國會

民進黨團結勝選　全黨相挺送郭國文進國會

4人同車台東遊　警一查：都是非法外籍移工

饒慶鈴北京行奏效　台東農特產品上天貓

桃園首座「中路二號社宅」受理申請　首三日逾600民眾遞件

桃園中小學聯合運動會泳賽場地漏水　引發家長怒火

立委玩《還願》被嚇到叫　她留言「嚇死我」被勸快安胎

奧斯卡／從外送員成為奧斯卡影帝！《波希米亞》雷米馬利克狂親女友

單身狗太寂寞都靠性感女內衣　正妹被偷到抓狂架監視器揪色賊

楊超越挑戰《你要的全拿走》RAP！胡彥斌聽完吐「一句話」網笑了

逃命潮！高租金逼走永福樓　台北東區仍有近百空店面

隔12年學測國文作文再度有考生滿分　英文作文19人滿分創5年新高

【不斷更新】奧斯卡得獎名單／雷米馬利克《波希米亞》奪影帝

蘇起／美中「競爭」下的台灣

電影、電視、手機裡面都有他！入坑「朱智勛」必追這5部

當靈長類遇到蛇...黑猩猩發出警戒聲　「ㄊㄚ」湊上前玩弄常遭蛇吻

地方熱門新聞

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄..

台灣燈會一天湧入81萬人！縣府..

他門口停車消失3天！屋主崩潰：..

嘉義「珍珍」虱目魚肚　太早吃嘸

接駁不及挨罵　台灣燈會最美的是..

陳學聖支持「包子」大賽

到宜蘭深溝　「森」呼吸、送愛心

民進黨爭勝選　送郭國文進國會

團結！民進黨相挺郭國文進國會

4人台東遊　都是非法外籍移工

饒慶鈴北京行　台東農特產上天貓

2019台灣燈會　5交通懶人包..

桃園中小學運動會　泳賽場地漏水

天天吃840顆檳榔　睡覺也要塞..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

國小作業難倒家長　一條線神破解

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

不是情慾！伴侶有10跡象＝真的愛你

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

27歲女6年狂墮胎17次　子宮剩一層紙薄

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

未婚小媽溺殺嬰　鄰嘆：可以給我養

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面