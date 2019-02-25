兩會前瞻／台商被川普掃到「颱風尾」　陸急踩內需油門拉抬經濟

▲如何刺激內需，進而拉抬經濟增速，正考驗著大陸當局。（圖／路透社）

記者蔡浩祥／專題報導

大陸兩會3月登場，面對「經濟下行」壓力，祭出更多刺激內需、消費政策，以拉抬經濟增速，幾乎可以預見。政大經濟系教授林祖嘉接受《ETtoday新聞雲》採訪分析，受中美貿易戰波及，台商被川普掃到「颱風尾」，要是內需市場持續減弱，台商受到波及只怕會更大。

以數據面觀之。首先，1月21日，大陸國家統計局公布經濟數據，2018全年中國GDP增速為6.6%。這是自1990年以來經濟最低增速。

其次，甫結束的地方小兩會，31省經濟增長目標普遍下調，大部分下調幅度約在0.5％至1％左右，僅海南、湖北兩地逆勢上調，各上調0.5%。

林祖嘉分析，今年大陸進出口會是一大問題，尤其受到華為、中興事件波及，連帶影響相關產業信心；他坦言，現在各方預估兩會公布經濟增速普遍悲觀，大約在6.3％到6.1％區間。

▲2019各地兩會。（圖／中新社）

面臨「經濟下行」壓力，林祖嘉指出，官方必然會祭出更多刺激內需消費政策，以拉抬經濟增速，但關鍵還是在於中美貿易戰的談判。

林祖嘉認為，涉及大陸經濟結構性問題，包括國企補貼、智產權保護等；要是取消補貼，國企競爭力不問題立刻浮上檯面、落實智產權保護，又會影響到所謂技術進步，兩者皆難以割捨，也不見得這麼容易。

談及對台商影響，林祖嘉表示，大陸進出口有問題，台商對大陸出口也必然受到影響。截至目前，台灣1月出口成長率仍呈現負數，若大陸內需市場減少，以傳統產業為主的台商受波及較大，也確實有台商打算返台投資。