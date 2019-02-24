遭男友「射後不理」21歲未婚媽怕生子曝光　淹死五天大嬰兒棄屍





▲淹死「出生5天嬰」棄屍家門草叢…2月後變白骨，21歲媽：怕未婚生子曝光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

生活中心／綜合報導

苗栗縣發生年僅21歲的劉姓未婚媽媽涉嫌把出生僅5天的男嬰殺死並且棄屍，檢警調查發現，劉女因孩子生父「射後不理」，分手後才發現懷孕，也因為害怕未婚懷孕被家人知道，劉女竟把男嬰淹死並棄屍在家附近草叢。衛福部社家署表示，若無力扶養孩子，各縣市社會局皆有提供協助，可能是經濟補助甚至是協助安置出養，呼籲民眾有困難時可多與相關單位求助。

據了解，劉女去年12月未婚產子沒有讓家人知道，沒有報戶口也未帶男嬰去打疫苗，兩個月後衛生單位及社工訪視追查，她一度說自己是去婦產科「割除腹中腫瘤」，沒有生小孩。直到檢警介入調查，在劉女家門口路旁的變電箱後方草叢找到一具被塑膠袋包裹的男嬰遺體，打開後看見遺體被包裹在毛毯裡且佈滿蛆蟲，全身僅剩腳掌較完整，其餘部位幾乎都因為腐爛而見骨。

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▲警方在草叢中起出包裹男嬰的塑膠袋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

劉女一度向警方強調「沒有害死自己小孩」，是因為去年發現懷孕後沒多久，與男友分手，怕外人異樣眼光也怕父母責罵，因此一直到生產、孩子死了，不知道該怎麼辦的情況下才選擇將孩子棄屍草叢。

但23日晚間檢方複訊時突破劉女心防，她坦承生產後當天她先行返家休養，第5天才去診所將嬰兒領出來，但也不敢帶回家，才選在住家附近一處偏僻的水槽，將嬰兒口鼻以水浸住，直到沒了呼吸心跳，才用塑膠袋套住棄屍。

衛福部社家署表示，民眾若有扶養孩子的困難，可以和各縣市政府的社會局處尋求協助，也可以播打衛福部1957福利諮詢專線尋求急難救助，若是經濟層面上的困難，會評估相關資格協助申請補助；至於無力扶養，也可以透過安置、出養程序，透過合格的媒合單位讓孩子可以得到最妥適的照顧。