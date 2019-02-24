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解放軍機一天3度飛入防空識別區　韓急召陸使館武官抗議

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▲中國軍機三度飛入南韓防空識別區。圖為運-9運輸機。（示意圖／翻攝自空軍發佈微博）

國際中心／綜合報導

中國一架軍機23日三度飛入南韓防空識別區（KADIZ，簡稱防識區），引起南韓國防部不滿。國防部國際政策官李元翼隨即召見中國駐韓大使館國防武官杜農一少將，針對此事提出嚴正抗議，並敦促中方確保相關事件今後不會再發生。。

根據《韓聯社》及《美國之音》報導，這架中國軍機首先於上午8點03分從朝鮮半島西南處進入防空識別區，接著於8點27分往東離開。第二次在9點34分進入浦項市附近領空，第三次則是在獨島和郁陵島上空被南韓軍方發現。

李元翼向杜農一提到，「中國軍機在沒有經過任何通報與許可的情況下，就逕自飛入防識區，靠近南韓領海長時間飛行。對此，韓方深表遺憾」。他也強調，韓方嚴正要求中方採取有效措施，以防止類似的事件再度重演，如兩國海軍、空軍召開電話會議，以及新增熱線等。

南韓外交部東北亞局局長金容吉也同一天召見了中國駐韓大使館公使銜參贊，同樣針對中國軍機飛入韓國防識區一事表達遺憾。

南韓聯合參謀本部補充，這次是中國軍機在今年第一次飛入半島東部海域。在去年，一共發生8次「中國軍機飛入半島東部海域，並進入韓方防識區」的情況，上一次是在去年12月29日，中國「運-9」情報偵察機穿越對馬海峽，進入到日本海空域後，接著飛入韓國防空識別區。

▼解放軍運-9曾於去年12月飛越對馬海峽，日韓戰機緊急升空因應。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

 

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關鍵字：防空識別區,李元翼,杜農一,軍機,南韓,中國

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