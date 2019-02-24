影／印度再爆假酒94人死亡、百人住院　貧窮工人悲歌喝到吐

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印度再度爆發假酒案，有官員表示，此次事件至少造成94人死亡、200人住院，這些人都喝下一款他們稱為「自產酒」的酒類。東北部阿薩姆邦一名高級官員說明，目前已逮捕2人，仍在調查這2人的詳細作為與身分。

▲一名護理人員在照顧喝了假酒的工人。（圖／路透）



據了解，首起案例發生在21日晚間，受害者多數都是茶園工人。官員馬諾（Manoj Baruah）表示，「這是酒精中毒的案例，影響了這個地區的部分茶園與周邊的村莊。」他補充，人們前往當地醫院接受治療，更多醫護人員也被要求來上班。

這類假酒通常會先在村莊釀造，每杯售價是合法酒品價格的3分之1，接著再偷偷送往城市，裡面普遍含有甲醇。即使喝下微小的量也可能毒害身體，造成頭暈、嗜睡、頭痛、無法協調肌肉運動等情況，嚴重時甚至會死亡。

CNN指出，對於印度部分貧困人口來說，他們既能負擔假酒，又有管道容易取得。回到2015年，孟買貧民窟有100多人死於假酒；最致命的事件則發生在2011年，西孟加拉邦有168人因為一批酒類而喪生。

戈拉加特衛生部聯合主任Ratul Bordoloi告訴《法新社》，人們來到醫院時出現嘔吐、嚴重胸痛與呼吸困難等症狀。一名接受治療的工人向BBC表示，他21日去茶園時買了半公升的酒，「最初都很正常，過了一段時間後，我開始頭痛，接著變成我無法進食或睡覺。」

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