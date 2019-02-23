【瑪法達談星】十二星座02.20~02.26運勢！起伏跌宕　喜憂參半

【瑪法達談星】十二星座02.20~02.26運勢！

星象一級吉兆與警訊交織並進的本週，是許多重大成果檢驗、交涉協商即將攤牌的緊張時節。所幸絕大多數星落在順境期，遭逢人生逆流的仍屬少數。正式進入「雙魚月」的本週，從星象角度解讀，雙魚座星象調性象徵的軟性力量如仁慈善良、和解共生與和平寬容，將漸漸挹注集體情緒，讓衝突糾紛漸漸朝拉近共識靠近。

重大星象事件包括：2月22日的一級吉訊—「金星╱冥王星合相」、一級警訊—「歲星╱水星角衝」；與2月23日的吉訊—「水星╱冥王星六合」。非常具有翻轉力與堅韌性的「冥王星效應」，是這段期間最顯著的生存動力。

星象家提醒，假期將近、3月初「水星退行」（水逆）即將上場的本週，將是下階段決策亂流將至前的最後一週吉日。重大規劃、決策與協議最好提早在本週拍板定案、立據為憑，以免日後諸事不順。財星訊號偏正且仍有上下大波動修正風險的本週期，市場情緒對歐美股表現與美中談判持樂觀期待但信心脆弱，投資人宜審慎因應。

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就個別星座而言，大環境氣氛瞬息多變的本週，星象訊號有正有負，矛盾時起、衝擊力度也不容小覷，所幸順遂星仍占絕大多數。得意星冠軍落在天蠍座。守護星效應正值年度最強，先後與金星、水星呈超幸運吉兆，可望促動一波看好度極高的事業與財富良性循環，有擦亮招牌、大出風頭或創業投資順利之喜，事業、財富高度不可同日而語。

運勢第二的是運勢持續滾燙發熱的金牛座。冥王星與守護星合相及其他幸運吉兆罩頂，情感、工作、交涉與領導力都有很好發揮，人力資源的經營與利用可稱效益極大化；運勢第三的是雙子座。儘管守護星與歲星角衝，行事仍不免有若干枝節性的疏漏或缺失，但事業旺不可言，三大吉星護持，似乎常能讓他們刀槍不入、化險為夷。

愛情運：★★★★★

金錢運：★★★★★

事業運：★★★★

滿分為★★★★★

星座排行 天蠍座：大放異彩、如願以償、勇奪寶座、運勢最旺 金牛座：高潮迭起、創意迸發、斐然成章、佳作最多 雙子座：備受青睞、異軍突起、瑕不掩瑜、事業最猛 雙魚座：福到眼前、脫穎而出、名列前茅、幸運最多

牡羊座、獅子座、射手座，本週（02.20~02.26）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

精誠所至，金石為開。作息重返規律節奏的這段日子，敬業負責、表現稱職。在周遭狀況不算完備的狀況下，得跟時間賽跑，在預定時效內忍受繁瑣枯燥完成進度，工作態度頗值肯定。以精準細心取勝。所幸事業打拚很快就有不錯夥伴加入，攜手齊心，絲毫沒有孤軍奮鬥的悲情。財運小漲，收支盈餘，享受小確幸。愛情是只緊閉的貝殼。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

倒吃甘蔗，路遙知力。眼下硬仗連連的這段日子，組織內部人事複雜、隱憂叢生，合作夥伴默契也有待強化，得用謀略、意志與誠意，靠時間慢慢淬煉，沒有捷徑。專業價值深藏不露，事業經營檯面低調壓抑、私下積極練功，鴨子划水、有欺敵效果。表現先蹲後跳，是不可低估實力的犀利角色。發財指數在年度高點。愛情是種幸福慣性。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

去蕪存菁，專精為上。行事大而化之、不拘細節的這段日子，時間感與現實感略嫌不足，容易心軟攬事、來者不拒，小心承諾兌現率滑落，淪為輕諾寡信之輩。事業由攻轉守，拉回專精強項，近期與權貴高層互動密切，贏得職場有利制高點，主導交涉大單或計畫。宜注意細節陷阱或潛在附帶條件。專業實績是生富主力。愛情是相思閑愁。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（02.20~02.26）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

高瞻遠矚，多管齊下。正值年度事業登高關鍵期的這段日子，喜中金榜、學業猛進或步步高升勝算轉強，考核、進修、檢定、深造或應試成績足堪告慰。事業經營尤具先見之明，能綜觀全局、領先趨勢，避開擁擠潮流，在當下預見並布局未來的機會。財運充裕，投資慧眼獨具，購物出手大方，懂得享受人生投資未來。愛情是青春如歌。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

天時地利，美夢成真。守護星與金星合相且吉兆不斷的這段期間，上週以來的旺運延燒，加上魅力與好人氣助攻，事業、金錢或情感將有一番能見度很高的風光鉅獻。拜吉兆密度與頻率稱冠諸星之賜，這段個人發光發熱度強力放送的得意期，事業幸運推力與拉力雙效並進，會有傲人作品、研發心得或優秀成績公布。事業親密戰友發揮效用，合體智慧優勢無敵，特定領域有贏家冠軍相。近期喜訊絡繹不絕，貴人臨門。財星高照，發財中獎勝率提高，投資報酬佳。開心破費多。愛情是豔色繽紛。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

左右逢源，得天獨厚。邁入個人登上本月之星寶座最強週期的這段期間，拜本命宮三大吉星同時發威之賜，夢想、機運、智巧與自信相輔相成，可望帶來一番生涯躍起的絕佳契機。近期夥伴關係為主軸，事業合作互補性與啓發性極高，彼此互為貴人，且互信互助、互惠共榮，帶來雙贏局面。偏財佳，利紅包獎金餽贈。愛情是比翼雙飛。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（02.20~02.26）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

小挫大進，勢不可擋。守護星與歲星角衝的這段期間，三大吉星高踞事業宮，運勢小退強進，儘管負面因素存在，但拜上述福星高照之賜，3月上旬守護星退行前事業可望持續精彩。有喜獲殊榮、金榜提名、雀屏中選或高就升等佳音傳來。事業即期表現稍稍不如中長期，有基本原則或執行細節等問題待解，千里之行始於足下，不可跳過基本功，冀望一步登天。考運或官運在反映實力之外，還多一點點好運，在對的時機出現在對的地方，順利成為出現的幸運人。財運大進小退。愛情是定點直航。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

智慧導航，順勢而成。守護星與財星合相的這段日子，儘管包袱仍重，卻能以平常心淡定處之，行事井然有序、條理分明，能夠從混亂中理出頭緒來。機運開低走強、漸入佳境。事業經營如逆水行舟，不進則退，有賴增強抗壓性與意志力維持勤奮動能。把平凡的事做到最好，也是英雄。不必強求。收成與貢獻成正比。愛情是慢火微溫。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

滴水穿石，毅力勝出。先憂後樂的這段期間，收穫來得從來不是僥倖。邁入短暫壓力期，不僅機緣不足，還可能遇上爾虞我詐、跳票背信或其他是非苦惱，記得藏鋒待時、蓄積能量。事業大爆冷門。只要堅持到底，在關鍵之際會有扭轉情勢、逆襲成功，扳回一城的機會。終點名次揭曉，將跌破眾人眼鏡。正偏財運佳。愛情是水波粼粼。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（02.20~02.26）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

牛刀小試，虎虎生威。守護星與冥王星合相的這段日子，延續上週的超強運勢，再添特定議題的爆發強度。事業新增亮點，領導或管理才具有用武之地，號召力、「圈粉」力為陣營聲勢壯大不少。表現叫好又叫座，別虛擲天分。唯一要注意：記得心存善念、適可而止，以免樹大招風。考運佳，單點突出。投資互有得失。愛情是陽光和煦。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

福禍相倚，後勢可期。運勢險中有吉、吉中帶憂的這段日子，生活諸多矛盾參雜其間，心情有些無奈，也是下週守護星退行前最後一週的相對決策順遂期。重大協議或決定宜儘早拍板定案，以免夜長夢多、變卦突起。換個角度，挫折不至於打到跌停，得意也不至於升到漲停，行動智慧與主動將主宰勝敗。利開源節流。愛情是遇見前世的歡喜。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

輕鬆駕馭，收放自如。本命宮仍擁幸福星金星加持的這段日子，境隨心轉，濃濃幸福感讓工作與生活變得更加順遂。好心情帶旺金錢運。事業短打上壘，遠景也很看好。在城市與跨界之間旅行，增長見聞與擴大人脈之餘，將遇前所未見的通路與可能。市場普及率與滲透率大增，事業學業更上層樓。有國際發展機會。愛情是春暖花開。