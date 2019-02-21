張善政要選總統！　深切感受「蔡英文施政非常不得民心」

▲張善政、蔡英文。（合成圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院前院長張善政20日宣布明年要出來選總統，而促使他投入2020總統大選的原因，他透露，因為深切感受到總統蔡英文這一兩年的施政非常不得民心，因此選擇出來替大家服務，並會以無黨籍參選，打破藍綠局勢。

張善政出席《Hit AI & Blockchain》產業高峰會發表演說，在提到區塊鍊與人工智慧時，體會到大環境對新科技的發展並不完善，對於想創業的年輕人來說很辛苦；後來提到，明年總統選舉要推動數位國家公投，要成立一個跟國發會平行的單位叫做「數位創新署」，他說，這是數位時代政府必需領頭做的事情，接著就宣布「已經在準備明年要出來選總統」。

張善政也提到，會以無黨籍身分參選2020總統大選，希望可以給民眾一些新的選擇，讓一個不受藍綠控制，且具有理工背景的人擺脫過去爭議，真的用科技訓練把台灣經濟與生活帶到更好的地方。

另外，高雄市長韓國瑜人氣居高不下，也被視為參選2020的大熱門，對此，張善政表示，韓國瑜的高人氣跟媒體關注度有關，而這也會影響有意參選的前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義與立法院前院長王金平，恐有被邊緣化的可能性，會選得比較辛苦。

張善政也指出，韓國瑜的出現，也顯示出民眾心中可能期待的是像韓國瑜這樣的人，而非傳統政治人物。根據《ETtoday新聞雲》「2020總統選舉追蹤調查」指出，下一屆(2020年)總統選舉，有20.6%受訪者表示支持台北市長柯文哲，而18.4%支持高雄市長韓國瑜，16.3%則支持前新北市長朱立倫，另有16.0%支持蔡英文總統，前行政院長賴清德僅獲得7.8%支持，張善政獲得3.1%的支持度。

▲ET民調，2020總統支持度。