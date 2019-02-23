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眉毛哥「想不想看我的XX」傳下體照...經紀人：是堂哥盜號！

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▲「髮際線男孩」表情包一度登上微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

▲「髮際線男孩」表情包一度登上微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

杭州眉毛哥小吳因「髮際線事件」爆紅出道，在微博擁有51.4萬的粉絲。但他近日被爆出和某女子的聊天露骨，不僅提及「我射裡面你吃緊急避孕藥不就好了」，更發送自己的下體照。對此，小吳先是說是被盜號，但經紀人23日表示，聊天內容是堂哥發的，不雅照是網路找的截圖。

▼網路流傳的小吳聊天截圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼小吳回應聊天露骨。（圖／翻攝自微博）

▲▼小吳回應聊天露骨。（圖／翻攝自微博）

關於小吳的微信聊天記錄近日在微博瘋傳。圖片顯示，小吳和一女子對話露骨，先是提到「你想不想看我的（生殖器）」，隨後更是直接發送圖片，還說到「我和你睡覺可不可以射裡面」、「我射裡面你吃緊急避孕藥不就好了」等。

對此，小吳在自己微博發文稱，「網上所傳信息非本人發佈」，微信是被盜號，目前已報警處理。但隨後杭州網警轉發該微博並表示，目前私信當事人，暫時無人回應，若確實被盜號，可以到您居住地所在公安機關去備案說明情況@杭州租房小吳 ，另公眾號刪除謠言需舉證，提供相關線索，並不是一個公告就行的。

令人意外的是，小吳隨後刪了原po文，杭州網警還對此評論稱「怎麼我一回復還秒刪呢。」經紀人陳女士23日澄清說，「不是盜號，是小吳堂哥用小吳手機發的」，前期堂哥和小吳說「發個聲明就好了」，但沒想到網路上的輿論越來越大。

▼由於眉毛被修得太有戲，小吳被做成各種表情包。（圖／翻攝自微博）

▲由於眉毛被修得太有戲，小吳被做成各種表情包。（圖／翻攝自微博）

陳女士表示，經常有男生加小吳微信來調戲他，例如「小吳約不約」之類的，小吳就會跟人家開玩笑「對撩」，沒想到後面會發生這麼大的事情；堂哥看到這樣的訊息後比較氣憤，所以去和人家瞎聊。

至於不雅照是從哪裡來的，陳女士表示，小吳堂哥說是網路截圖來的「肯定不是自己的」。小吳23日在微博發文，已移交律師處理，「請大家不要惡意傳播。」

此事在微博引起熱議，網友紛紛對小吳被網警轉發po文後立刻刪除的行為表示，「這真的太好笑了，自己把網警at出來，然後嚇跑了自己」、「人家只是找個台階，結果你搬來了板凳」、「 小吳：我就艾特一下走下流程」。

▼杭州網警微博內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼小吳回應聊天露骨。（圖／翻攝自微博）

▼小吳在微博發出律師函。（圖／翻攝自微博）

▲▼小吳回應聊天露骨。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：眉毛哥,小吳,髮際線哥

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