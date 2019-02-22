影／「我殺死了弟弟！」哥刺死弟自首　去年曾大打出手

記者郭世賢／基隆報導

基隆市驚傳哥哥持刀殺害親弟弟事件！基隆市一名陳姓男子，因痛恨弟弟酗酒成性，酒後還會對母親施暴，22日上午疑似與弟弟爆發口角，陳男持水果刀刺進弟弟背部，陳男主動向警方報案自首，警訊後依殺人致死罪嫌移送偵辦。

▲ 懶弟只喝酒不上班還打老母，哥拿水果刀狠刺背殺了他。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基警第2分局深澳坑派出所，22日上午10時許接獲報案，陳姓男子（44歲）打電話到派出所自首說，「我殺死了弟弟！」，警方不敢大意，隨即趕往深澳坑路陳家住家，見案發地點血跡斑斑，一名男子（41歲）躺在廁所內，已明顯死亡，沒有送醫。

警方調查，陳嫌兩兄弟均有精神障礙問題，陳男當場向警方表示，長期不滿41歲弟弟酗酒成性，又遊手好閒、不找工作，酒後還會對母親施暴，積怨已久，22日上午一時言語不和爆口角，失控刺殺弟弟。

警方調查，2018年2月15日兩兄弟即曾彼此發生糾紛，大打出手，警方獲報到場後，陳嫌及其胞弟均稱不願提告，警方仍依規定進行責任通報家暴。沒想到，22日警方到場，陳嫌已將他弟弟殺害致死，警方已將陳嫌依殺人現行犯逮捕偵辦，被害人死因有待檢方相驗，全案經詢後將陳男移送基地檢署偵辦。

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