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DxOMark排行榜更新　S10+自拍鏡頭96高分碾壓iPhone XS Max

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▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲相機評測權威DxOMark最新排行榜顯示，Galaxy S10+自拍鏡頭獲得了96分的高分，是為排行榜第一名。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

稍早國外相機評測權威DxOMark更新了手機相機評比排行榜，三星最新推出的Galaxy S10+自拍鏡頭獲得了96分的高分，是為排行榜第一名，而在該排行榜中iPhone XS Max只獲得了82分，位居第五名。

而在手機主鏡頭分數方面，Galaxy S10+與華為的Mate 20 Pro、P20 Pro，三支手機都並列第一名，達109的高分。

▼Galaxy S10+刷新DxOMark排行榜。（圖／翻攝自DxOMark網站）

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

三星此次推出的Galaxy S10+擁有5顆（後3前2）鏡頭，分別是f/2.4 1200萬畫素長焦鏡頭（OIS光學防手震）、f/1.5 1200 萬畫素廣角（雙光圈），以及f/2.2 1600 萬畫素高廣角（123度）。

且S10系列手機，希望強調「所拍即所見」，因此特別搭載了123度的超廣角鏡頭，可更接近人眼所見的視角。除此之外，好看的美景還需要拍攝者的構圖巧思，因此此次推出的手機有將提供使用者「拍攝建議」，再開啟這項功能後，螢幕中間會出現一個空心的圈圈，三星利用機器學習後的成果，提供成熟拍照的建議。

另外該手機中也搭載了場景辨識功能，相較於過去Note系列手機最多只能辨識出20種場景，此次S10系列手機特別搭載了AI邊緣運算神經網路處理器（NPU），手機運算效能再度提升，最多可辨識出30種拍攝場景。

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關鍵字：DxOMark,Galaxy S10+,iPhone XS Max,Mate 20 Pro,P20 Pro

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