暴龍原本僅有90公分大？　美國最新出土化石解開暴龍「光速」演化之謎

▲《侏羅紀世界：殞落國度》中的暴龍。（圖／UIP提供）



國際中心／綜合報導

看過電影《侏儸紀世界》的觀眾，一定對電影中有著一口利牙、身形超巨大的暴龍印象深刻。不過考古學家指出，暴龍其實一開始並不是恐龍之王，甚至在演化成如此龐大前，牠的始祖只有90公分高，體重也僅有80公斤重。數十年來，考古學家不斷尋找其中演化的秘密，終於在美國猶他州找到暴龍始祖的化石，並將它命名為「厄運先兆」（Moros Intrepidus）。

美國考古學家詹諾（Lindsay Zanno）在生物期刊《Communications Biology》刊登的最新研究中指出，這塊暴龍始祖化石生活在9600萬年前，身長約90至120公分，體重將近80公斤，年齡約7歲，擁有細長的腳骨，目前正逐漸重建真實模型中。長期以來，暴龍的演化史一直困擾著古生物學家，尤其北美大陸一直缺少1億5000萬年前至8000萬年前間的暴龍化石。詹諾說，「暴龍科到底是如何從無名小卒，搖身一變成為恐龍界的霸主，這塊化石能讓我們解開更多的演化秘密。」

根據化石判定，在侏儸紀時期暴龍是小型的掠食性動物，在1500萬年後的白堊紀，突然變成3.5公尺高、7噸重的大型恐龍，這兩者之間到底發生了什麼事？「厄運先兆」正幫助考古人員填補這段空缺，將最早、較小的暴龍與《侏儸紀世界》的暴龍聯繫起來。