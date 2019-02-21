嘉義市副議長郭明賓涉賄請辭　律師：無需再訟　檢：還是要查

▲▼嘉義市議長副議長郭明賓涉嫌現金買票遭檢方起訴，議員缺額存否將由法院宣判。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

前嘉義市議會副議長郭明賓被去年參選因涉賄被檢方起訴，檢方依據提出當選無效民事訴訟，當選無效訴訟一庭於20日舉行，郭委任律師當庭主張郭已辭議員，因此沒有繼續訟訴必要，更不需遞補，僅需保留缺額。但檢方持相反看法，檢方表示請辭與宣告當選無效是兩碼事，訴訟是勢必要繼續，檢辯雙方各持不同看法，合議庭審判長洪嘉蘭最後宣布3月6日上午10時宣判。

郭明賓去年當選嘉義市第10屆議員，卻因涉賄遭檢方提起當選無效民事訴訟，法院首次於1月2日開庭，20日第2次開庭，郭明賓請假未出庭，卻由委任律師郭隨後於該月29日請辭議員，隔天30日檢方偵結，將郭依違反選罷法起訴。

郭委任律師表示，當選無效之訴，當事人郭明賓坦承賄選且已請辭議員，並返還選舉補貼金，自然沒有繼續訟訴當選無效之存在意義，也沒有遞補問題，應該維持缺額。

但檢方主張相反，表示選罷法是為保障選舉的公平性而立法，攸關其他候選人選舉利益，因此引用南投地方法院99年選字第6號判決，主張當選無效理應追溯自選委會公告當選人首日，然而當選人主動請辭有多種原因，而請辭與當選無效是兩碼事，訟訴勢必要繼續。