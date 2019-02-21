男童背靠玻璃護欄…「雙邊螺絲鬆脫」直墜5樓慘死　母抱屍痛哭

▲5歲的小毅不幸墜樓身亡。（圖／翻攝自東南早報）

大陸中心／綜合報導

福建石獅市日前發生一起意外，一位5歲男童因背靠護欄造成螺絲鬆脫，結果直接墜落大廳，緊急送醫後因雙肺嚴重受損，搶救後仍宣告不治身亡。

綜合陸媒報導，邱媽媽表示，15日原本要帶自己5歲的兒子小毅和大兒子去超市，從海西電商圈租屋處出門前，自己先上樓去曬衣服，2兄弟便一路沿著走廊跑去按電梯。邱媽媽說，2兄弟在等她時，小毅靠著走廊旁的玻璃護欄，卻因為護欄其中一側的上下2顆螺絲鬆脫，整個人重心往後，就摔落大廳，大兒子趕緊大喊，「不好了媽媽，弟弟掉到下面了。」

▲邱媽媽抱著手中已無聲明跡象的5歲兒子小毅。（圖／翻攝自東南早報）

▲玻璃護欄螺絲鬆脫，造成一側大開。（圖／翻攝自東南早報）

邱媽媽趕緊跑到一樓將小毅抱起來，但當時已無生命跡象。隨後趕來的救護車將他送到石獅華僑醫院，經過1.5小時的搶救，仍被宣告不治死亡。醫生向邱媽媽表示，小毅的雙肺破損相當嚴重，難以救活。

▲玻璃護欄疑似工程不夠完善造成螺絲鬆脫。（圖／翻攝自東南早報）

經初步認定，事故原因是護欄螺絲出現鬆動，男童倚靠護欄時突然鬆脫導致，與邱媽媽的敘述相同。事發後，海西電商圈的陳總管表示，出這種事情令人非常遺憾和震驚，而螺絲鬆動是個別案例，「我們已經全部排查完了，不會讓它鬆動，永遠固定的。」

陳主管稱，已經和男童家長聯絡，安排後續事宜。警方表示，事故具體原因仍在進一步調查中。