民進黨支持行政院同婚法案：是台灣社會的一大進步

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對同性婚姻立法議題，21日行政院院會將就「司法院釋字第748號解釋施行法草案」進行討論。對此，民進黨發言人周江杰20日晚間表示，民進黨的立場和行政院相同，支持對保障同性婚姻的立法立場。

有關《司法院釋字第748號解釋施行法》，草案規定同性伴侶間可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。行政院長蘇貞昌晚間也在臉書發文，強調台灣要走向一個相互尊重，彼此友善的國家。

周江杰20日晚間表示，民進黨的立場和行政院相同，支持對保障同性婚姻的立法立場，且相信行政院現階段所提出的版本，一定會符合大法官釋字第748號解釋文的規定，以及遵照公投結果要求制定專法的最新民意，對於國人期待的人權保障做出目前最好的處理。

周江杰指出，雖然這段日子以來，看似挺同方與反同方間存有極大的歧異，但要提醒大家，就此議題而言，事實上，雙方是有共同的價值觀念，就是對婚姻制度的家庭價值，及對婚姻忠誠度，是有一致的認同與共識，「換言之，都同樣珍惜婚姻制度，跟渴望家庭價值的需求。 」



周江杰強調，民進黨相信，或許現階段提出的法案版本，無法盡如所有人的理想和滿意，但這已是台灣社會的一大進步，而推動社會往前進步的動力，絕對是來自於社會大眾的同理心，希望大家要將心比心，秉持著對婚姻制度及家庭價值的認同與支持，以及尊重對宗教信仰的自由。