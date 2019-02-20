【獨家】穩鵬號漁工瘋狂砍人　3台人獲救11外籍漁工恐葬身大海

圖文/鏡週刊

台灣籍遠洋漁船穩鵬號今天（20日）凌晨發生海上喋血案，本刊掌握，台籍船員包括船長、輪機長及漁業署觀察員等3名台籍人士均安全無虞，剛剛已順利被在鄰近海域作業的台灣漁船鴻福88號和澳洲商船聯手救出，另外還在海上救到4名落海漁工，不過，至今仍有11名外籍漁工落海失蹤，遇害可能性極高，相關單位仍不放棄救援行動。

據了解，案發當時，台灣漁船鴻福88號和澳洲商船接獲穩鵬號緊急求援訊息，立刻馳援，雖然救出多人，目前穩鵬號上仍被多名外籍漁工佔據，幸好案發時，船長、輪機長及觀察員與2名菲律賓籍船員反鎖在駕駛艙及室內，才能逃過一劫。

穩鵬號包括台籍人士3名，其中包含船長陳振茂、輪機長高信光，和1名台籍觀察員楊文斌，另有10名菲律賓籍船員和11名印尼籍船員，合計24名人。

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案發時間是今天凌晨1點44分，穩鵬號在距印度洋上非洲島國模里西斯東北方1582浬的公海上發生菲律賓籍船員持刀械鬥，目前有1名外籍船員死亡，絕大多數船員被趕下船跳海，確切死傷人數仍不明。



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