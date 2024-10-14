在夜間賣陽光！1新創公司推「超神服務」　網笑：先查仇家座標

▲美國新創公司Reflect Orbital正在計畫推行「外送陽光」服務。（圖／翻攝自Reflect Orbital官網）

圖文／CTWANT

手機也能購買陽光？美國加州一間新創公司Reflect Orbital正在計畫一項新服務，消費者只要使用應用程式，就能「將陽光照射到指定位置」，就像是訂外送一樣，直接把陽光送到家中。不過，這個消息曝光後，台灣網友們也紛紛開玩笑道「先去查一下仇家的座標」、「你可以不用，但一定要買給朋友用」。

根據外媒《第一郵報》（Firstpost）報導，諾瓦克（Ben Nowack）是Reflect Orbital的聯合創辦人兼執行長，今年4月，他曾在倫敦舉行的國際太空能源會議上介紹了這個想法，希望能以更簡單的方式向需要的人出售陽光。

報導指出，Reflect Orbital想利用先進的衛星技術來捕捉陽光，然後將其反射回地球，照亮周圍的環境，讓夜晚就像白天一樣。而人們可以透過應用程式，將陽光直接照射在某個指定位置上。

消息一經曝光後，不少台灣網友留言道，「對著討厭的人的家照，瞬間變成折磨」、「當我失眠的時候大家也不用想睡」、「看來鋼彈裡的『solar system』指日可待」、「大夜班同事：？？」、「有錢人真的可以為所欲為」、「可以用放大鏡，照一下我的烤全雞嗎，沒有木炭了」、「難道只有我想問，這樣可以讓植物長得比較健康嗎？」

實際上，諾瓦克介紹說，Reflect Orbital設想發射57顆配備巨大鏡子的衛星，且這些鏡子都經過特殊材料設計，可將光線集中成一束緊密的光束，以讓太陽能發電廠在夜間也能產生能源。目前，官方網站顯示，民眾可在網站上進行事前預約，有關陽光的「外送服務」預計在2025年Q4開始派發。

不過，歐洲南天天文台的專家威廉斯（Andrew Williams）認為，這可能加劇光汙染，或有衛星墜落的危險，除非進行特殊設計，否則這種繞著軌道的太陽能反射器可能會比最亮的恆星更明亮。

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