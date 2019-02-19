Kolas接擁核人士戰帖　請勇敢回答「核廢料要放在哪裡？」

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

以核養綠公投發起人之一的李敏18日在臉書發文，向行政院下戰帖，要求說明核廢料處置技術發展現況。對此，行政院發言人Kolas Yotaka19日在臉書正面迎戰，並反問，「請勇敢回答核廢料要放在哪裡？」

擁核人士李敏在臉書PO出給行政院的公文，要求行政院安排適當場地與時間，讓專家向社會大眾說明，核廢料處置技術發展現況，已供行政院及政院發言人正確資訊，並酸行政院，一、可能會吃案（不予理會），二、轉下級單位（原能會）處理，三、轉下級單位（經濟部）處理，四、直接回應說研議辦理，然後無聲無息。

Kolas反擊回應，這問題不需要下戰帖，直接對著臉書或媒體就可直接先開講：「核廢料要放在哪裡？」她表示，擁核者說核廢料有解，但還是沒有人回答「核廢料要放在哪裡？」她問，在颱風地震頻仍的台灣，不論是「深層地質掩埋」、「再處理」、或「兩者並行」都應該放在哪裡？

▲Kolas回應擁核人士戰帖。（圖／翻攝Kolas臉書）

Kolas提到，「深層地質掩埋」是要埋在核電廠所在的新北，屏東（核三廠所在地）？或要埋在一度被點名的花蓮？台東？宜蘭？金門？澎湖？馬祖？擁核的核廢料專家請回答。

Kolas也說，千萬不要再說蘭嶼島上自然環境的輻射值低於台北所以不嚴重，這很傷蘭嶼人，並強調，歡迎先來蘭嶼long stay30年，再做結論。

▲50只大型核廢料放置關蘭嶼龍門港。（圖／翻攝自蘭嶼青年行動聯盟）