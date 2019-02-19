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送兒雷射筆當玩具！26歲父右眼被折射「一片黑」痛哭：怎工作

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▲▼雷射。（圖／南京零距離）

▲王先生被送給兒子的雷射筆，射傷了眼睛。（圖／南京零距離，下同）

大陸中心／綜合報導

26歲的王先生（化名）回老家過年時送給了兒子一隻雷射筆。就在一天，兒子拿著雷射筆在玩耍時，一道光束的射入王先生的右眼，頓時，王先生右眼眼前一片漆黑。10天的休養後，依然沒有好轉，王先生來到了大醫院就診，經診斷，醫生預計，王先生的右眼眼前以後都會留有一個固定的黑影，視力變成0.03也難以得到有效的恢復，對王先生的工作及生活帶來巨大的影響。

▲▼雷射。（圖／南京零距離）

據《南京零距離》報導，在浙江打工的王先生4年前喜得一子，但由於工作繁忙的關係，把兒子寄放在老家給爺爺奶奶照顧，難得回家過年就買了一隻雷射筆當作禮物送給兒子，兒子覺得雷射筆新奇又好玩，整天東照西射；2月3日，一道雷射光束從電暖片上反射上來，不偏不倚地射入王先生的右眼。

▲▼雷射,激光。（圖／CFP）

▲雷射光束經電暖片反射，起到了聚焦作用。（圖／CFP）

「瞬間，我右眼眼前一片漆黑」，王先生驚慌失措，「離縣醫院有幾十公里，又是晚上交通不便，只好自我安慰，或許睡一就會好起來」，第二早情況依舊，王先生前往老家縣城醫院，做了檢查拿了藥；殊不知，10多天過去了沒見一點好轉，他又心急如焚地從老家趕往杭州，來到浙江省人民醫院就診。

▲▼雷射。（圖／南京零距離）

▲眼底圖像顯示了傷勢情況。（圖／南京零距離）

經診斷後，醫生初步分析，雷射光束經過電暖片反射（也可能電暖片呈弧形起了聚焦作用）直接損傷了視力最敏銳的部位黃斑，累及視網膜內層和脈絡膜，目前王先生的右眼只有0.03的視力，預計以後右眼眼前更會留下一片固定的黑影，難以得到有效的恢復。

「我以後怎麼工作啊！」醫生的診斷結果對年僅26歲的王先生如同晴天霹靂，痛苦地流下眼淚，懊悔不已。

據了解，大陸國家質檢總局曾發布《保護兒童眼睛產品質量安全認知調查結果》及「缺陷消費品召回及消費預警信息」，存在較大安全隱患的兒童類產品中，雷射筆就位居第一。相關專家也強調，雷射筆不是玩具，兒童在缺少專業指導的情況下使用，極易出現安全隱患。

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關鍵字：雷射筆,雷射,射瞎眼睛,過年禮物,玩具

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