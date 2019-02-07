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職人風景/老「木」新生！創意玩具新風潮 夫妻檔用木頭闖出一片天

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記者黃彥傑／台北報導

丟在路邊的木頭，會有什麼新用途？70年次夫妻檔沈士傑、符麗娟，在大學時唸工藝設計夜間部（主修木工），白天各自在做廣告印刷設計及美術編輯相關工作，但他們對於創業有很大憧憬。沈士傑說「那時候國外設計師到台灣舉辦公仔展，看到平面可以轉化成立體產品，想說如果把木頭作為創作元素，加以立體化，加上市場上很少人以木頭玩具作為主題，可以在玩具創意市場上做出區隔。」

▲創意玩具新風潮 夫妻檔用木頭闖出一片天。（圖／記者黃彥傑攝）

▲夫妻檔沈士傑與符麗娟用木頭闖出一片天。（圖／記者黃彥傑攝）

畢業後，兩人創立「木趣設計」（Mufun），第一個產品就是「臺灣水牛公仔」，當時想法很簡單，以為用申請來的文創輔助金就可以完成，沒想到入不敷出。因為手工製作不比機器量產，每隻或多或少都會長得不一樣，有時為了趕出貨，夫妻倆一起在工廠熬夜製作，但再怎麼努力，數量真的有限「如果要保有一定品質跟數量，那就要開模才行，這樣才能節省時間跟保有一定品質。」沈世傑當時這麼想。

▲創意玩具新風潮 夫妻檔用木頭闖出一片天。（圖／記者黃彥傑攝）

▲他們為了製作出精美產品，在工廠沒日沒夜加班。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

於是他們開始尋找協力廠商，但大多數工廠接單量最少都要上千個，少量基本上賺不多，幾乎都推掉。所幸遇到國內玩具大廠老闆，看到兩個年輕人創業辛苦，手工製作上百個公仔販售，大為感動，在產品整合上傾囊相授。從那時開始，夫妻檔真正擁有專業團隊，並開始製造，發售生肖公仔系列，以十二生肖為順序，陸續開發，逐步建立忠實顧客群，及開創設計品牌。

▲創意玩具新風潮 夫妻檔用木頭闖出一片天。（圖／記者黃彥傑攝）

同時，為了提高知名度及實力，夫妻倆也積極參加國內外各大競賽，獲得不錯成績，且經常遠赴國外參展，與各國設計好手交流。沈士傑強調「作品能在巴黎博物館及美國芝加哥當代美術館銷售，要有一定的成績及創意，他們才會注意到你的作品，能得到肯定，真的非常高興，因為這一切的努力都值得了！」
未來夫妻倆除了持續創作外，也會開發一系列生活的文創商品，讓看起來不起眼的木頭，成為日常生活最療癒的藝術創作。

▲創意玩具新風潮 夫妻檔用木頭闖出一片天。（圖／記者黃彥傑攝）

▲這款產品在巴黎博物館及美國芝加哥當代美術館銷售，努力終於獲得成績。（圖／記者黃彥傑攝）

▲創意玩具新風潮 夫妻檔用木頭闖出一片天。（圖／記者黃彥傑攝）

▲助理將半成品再做整修。（圖／記者黃彥傑攝）

▲創意玩具新風潮 夫妻檔用木頭闖出一片天。（圖／記者黃彥傑攝）

▲夫妻倆除了持續創作外，也會開發一系列生活的文創商品。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：創意,玩具,木頭

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