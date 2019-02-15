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三星S10預購祭舊機換新機折價　iPhone最高可折1.7萬

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▲三星首款可折疊手機確認將與Galaxy S10於舊金山亮相 。（圖／YouTube）

▲三星將在2月20日（台灣時間是2月21日凌晨3點）於美國舊金山舉辦發表會 。（圖／YouTube）

科技中心／綜合報導

三星將在2月20日（台灣時間是2月21日凌晨3點）於美國舊金山舉辦發表會，其中最受矚目的就是新旗艦Galaxy S10系列機。但在手機未正式亮相前，美國三星官網已開放預購活動，並開放用戶以多家廠牌舊手機進行折抵，最高能折550美元（約新台幣17000元）

美國三星官網發布的最新Galaxy S10系列機預購活動中提到，開放用戶以多家廠牌舊手機進行折抵，包括三星、蘋果、LG、Google和Motorola，折抵金額從50美元（約新台幣150元）到550美元（約新台幣17000元）都有。點進該網站後，就能看到各手機型號能折抵多少錢。

三星、蘋果、LG和Google這四家廠商皆有最高能折550美元的手機，Motorola則只有5款能折抵150美元（約新台幣4600元）的手機。其中蘋果的iPhone XS 系列手機的用戶應該最扼腕，因為雖然它們最高能折抵到550美元，但iPhone XR以及早它們一年發表的iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X也都最高能折抵到550美元。

三星舊機換新機的標準主要是用戶的手機必須要能正常開啟及運作、清空一切私人資料及回復原廠設定且手機的螢幕、鏡頭不能出現任何裂縫及損壞，若有不符合上述條件的狀況，都可能會影響到回收價格。

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