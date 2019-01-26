求姻緣免到城隍廟　「新竹縣長扮月老」牽線更有效率

▲新竹縣政府在竹東蕭如松藝術園區首次辦理的「漫漫藝日緣」未婚男女聯誼，吸引多位單身青年男女現場同樂。（圖／新竹縣政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

潮男潮女不跑宮廟求姻缘戴紅線，新竹縣政府26日在竹東蕭如松藝術園區首次辦理的「漫漫藝日緣」未婚男女聯誼，由縣長楊文科夫婦為70名宅男宅女當起月老牽紅線，並且與貴賓在看板上，分別貼上「青年成家」、「就業機會」、「創新創業」、「青創貸款」、「在地選才」等標語，象徵楊縣長的青年政策正式啟動。

這場「未婚聯誼活動暨青年議題講座」，對外開放新竹縣工作或居住的45歲以下單身青年報名，並特別邀請縣政府消防局適婚同仁參加。在場的青年男女於充滿人文藝術氣息的園區內，盡情欣賞日式建築與展覽，並在工作人員引導下，一起互動玩遊戲，談工作、聊未來、說夢想，彼此留下美好印象與聯絡方式。

▲楊文科縣長扮起月老牽線，也與年輕朋友分享他與夫人的愛情故事。（圖／新竹縣政府提供）



本日的月老楊文科縣長也與年輕朋友分享他與夫人的愛情故事，他說，「自己年輕時只想到工作，沒有談戀愛，遇到夫人結婚迄今已40年了，上任後就想要幫青年成家立業，科技時代，大家都懂得賺錢，懂得生活，但是卻缺少交朋友的機會，希望藉這個機會，讓大家多認識朋友，未來也會到各鄉鎮舉辦就業活動。」

此次報名活動中，女性60名，平均年齡33歲；男性159位，平均年齡 35 歲，最後依報名順序各錄取男女35名，錄取民眾中女性平均年齡32.2 歲，最年輕為22歲； 男性平均年齡34.8歲，最年輕為24歲。70位參加人從事的產業別眾多，其中以科技業共22位佔多數，其次是軍警消、公教人員共11位。

▲70位參加人從事的產業別眾多，其中以科技業共22位佔多數，其次是軍警消、公教人員共11位。（圖／新竹縣政府提供）

青年事務中心下一步將規劃與竹北就業中心、縣政府勞工處及數間科技大廠人資處合作就業相關活動，執行在地選才、就地徵才，增加新竹縣青年們的就業機會。未來將針對即將畢業的大專院校學生及社會新鮮人 提供職涯探索及規劃服務，也將協助中高齡轉職族群，提供在職課程及職場學習。