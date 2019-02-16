韓國瑜要陳明通「打開腦袋」　陸委會回嗆：該開的是大陸官員

▲陳明通先前赴高雄會見韓國瑜。（圖／記者宋德威攝）

記者蔡紹堅、魏有德／台北報導

高雄市長韓國瑜16日因上海台辦主任李文輝去不了高雄，再次開嗆陸委會，要陸委會主委陳明通「把腦袋打開來。」陸委會聽聞後隨即回應，李文輝訪台是台北市政府邀請及申請的，前往外縣市與申請來台的事由不符，「該打開腦袋的不是大陸官員嗎？」

上海台辦主任李文輝16日搭機抵達台北，準備參加台北燈節活動，並傳出本要前往高雄，甚至見韓國瑜，但被陸委會拒絕。對此，韓國瑜指出，來者是客，台灣人一定要心胸打開，「心胸打開處處是陽光，如果心胸封閉的話處處都是障礙，陳明通應該把腦袋打開來。」

陸委會聽聞後表示，李文輝此次訪台是台北市政府邀請的，政府向來支持兩岸城市交流，但申請是由台北市提出的，相關活動與行為就都要在台北，陸委會尊重台北市政府，所以事前也沒有要求約晤李文輝。

陸委會指出，但若李文輝要去外縣市，就跟台北市申請來台的事由不符合，加上台北市政府也確認前往高雄的行程與北市府無關，內政部聯審會依照相關規則做出決議，陸委會也尊重。

陸委會還提到，大陸與台灣本就不是和平與正常往來，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》是為了維護國家安全而制定，大陸官員訪台都是許可制，這不是打開腦袋的問題，「陸委會、海基會人員都不能去中國大陸，大陸台辦人員卻可到台灣進行交流，所以該開打腦袋的不是大陸官員嗎？」

▼上海台辦主任李文輝抵台。（圖／記者魏有德攝）