韓國瑜是子女奴！　李佳芬爆料他「這樣」喊兒子：最怕女兒生氣

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高雄市長韓國瑜上任後，人氣不減，連他的家庭成員妻子李佳芬、子女韓冰、韓青、韓天同樣人氣爆表，一家人的相處模式、互動也都是大家關注焦點。李佳芬日前受訪時透露，韓國瑜觀念傳統，經常要教導如何做爸爸，另外他還是個「子女奴」，超怕韓冰生氣，還喊韓天是「老闆」。

▲高雄市長韓國瑜妻子李佳芬。（圖／記者宋德威攝）



李佳芬上資深新聞工作者李四端節目《大雲時堂》時爆料，韓國瑜當時參選國民黨主席時，女兒韓冰就問輔選有沒有很多人，結果韓國瑜霸氣回答「放心，很多人很多義工」，沒想到一看根本沒人；選市長時韓冰又再問一次，韓國瑜又秒回一樣的話，但被女兒一眼看穿「媽我跟你說，到時候一定沒人」，果然最後真的沒人。

李佳芬笑說，隨著輔選越來越上軌道，韓國瑜漸漸發現「女兒已經不是自己眼中的那個小女生了」，只要韓冰罵他，韓國瑜都不敢生氣，「他爸爸（韓國瑜）每次最常跟我說的一句話是，唉又生氣了（指韓冰）。」她表示，每次這樣韓國瑜都會緊張的抓著她一直講，直言真的很怕女兒生氣。

另外李佳芬還加碼爆料，韓國瑜以前很傳統，不知道如何當爸爸，時常要教導他如何做爸爸，孩子長大後才慢慢知道怎麼享受親情、親子間關係，現在回家講話都是「兒子啊～你今天怎麼樣阿，老闆你怎麼樣」，還會問「兒子你知不知道你是誰的老闆？你是我的老闆，對不對」，常常神氣地「我老闆就是我兒子」，不過兒子罩子很亮都會嘴甜「媽媽是我的老闆」；一席談話讓在場大家紛紛笑不攏嘴。

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