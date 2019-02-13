iPhone XR遇死機問題？4方法可解決

▲網路上出現iPhone XR死機災情（圖／記者陳怡伶攝）

科技中心／台北報導

近期有不少iPhone XR用戶上網求助，並指出手機在使用的過程中，螢幕會無預警的出現黑畫面，之後就開始無限的轉白圈圈的情況，往往都得強制關機才能解決。對於此類的災情，3C達人廖阿輝表示，要能完整解決，僅能等到官方提出更新版本的修正。

不過，在等官方修正版本釋出前要如何因應呢？在彙整了網上許多人的建議後，統整出了4種方法：

1. 強制重新開機：這個方式似乎適用很多手機狀況，只要出現任何問題，直接重新開機就對了！而此次出現最多問題的機型為iPhone XR，用戶將所有的按鍵（電源、兩顆音量鍵）按下，直到白蘋果畫面出現再放開即可。

2. 手機與電腦連接、並開啟iTunes：在iPhone與電腦連接後，先強制重新開機（第一種方法），在螢幕出現白蘋果後依然不要放開按鍵，讓手機出現復原模式畫面。不過如果你家沒有電腦可以下載iTunes並與手機連接，那麼建議直接找iPhone維修中心協助。

3. iOS降級：有些iPhone XR用戶反映是在更新iOS 12.1.1之後就開始出現黑畫面的情況，因此有些網友建議可以試著降級看看，說不定能改善如此的情況。

不過這樣的方式並不太建議採納，因為就目前為止，Apple已經停止簽署iOS 12.1.2和iOS 12.1.1兩個版本，意味著不能再將到更舊的版本了，而若是採用其他的方式硬是降級，手機則可能會有安全上的疑慮。

4. 送修原廠：這是一個最保險的方式，既然大多受災用戶都是iPhone XR使用者，那麼也意味著你的手機一定還在保固時效內，且除了101的直營店外，Apple在全台都有配合的維修單位，因此遇到如此的災情，何不選擇送修呢？