旅行業想要罷工險　產險界冷處理低調回應

▲產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌（右二），右為公會意外險委員會秘書林榮宗。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

針對旅行公會建議設計罷工險保單，或將罷工納入旅行業責任保險額外住宿與旅行費用附加條款等理賠的可行性，產險公司董總座們今天出席新春團拜多未具體表態，公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌雖說會再與同業商議，但也說旅行社業者其實也是可以向航空公司求償，未正面回應。

華航機師罷工邁入第6天，受到影響的航班跟旅客增加。旅行公會12日建議金管會應研擬罷工險的可能性，保險局局長施瓊華今天表示，因為目前罷工相關數據還不具體，所以被列為除外項目，等保險業者評估後，若有合理的保單設計，政府再來考量。

▼產險公會2019年新春團拜。（圖／記者李蕙璇攝）

產險公司資深主管表示，目前並非全部的產險公司都有承做旅行業責任保險，而其主要考量其中之一是因為這類保單的保險費，旅行社多考量其成本，而產險公司考量其核保風險、賠損率等多種因素的情況之下，其最後成交的保單的保費金額其實都是相對來說較低，因此讓許多產險公司卻步並未特別經營這塊市場，有的產險公司ㄧ年可能就沒有賣出任何一張旅行業責任險保單。

▼產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌（右）神情凝重思考罷工險可行性。（圖／記者李蕙璇攝）

據悉，目前有經營旅行業責任險保單市場的產險業者，有國泰世紀、旺旺友聯與華南產險等。

產險公會今天舉辦2019新春團拜，眾會員公司多由董事長、總經理等高層出席，對於旅行公會昨天拋出罷工險等相關議題，多說交由公會統籌商議，還有提到因罷工屬全球性且目前無相關統計數據，且如將罷工納入旅責險保費恐會大幅提高，仍會依產險公會評估後配合辦理。

▼產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌（右二）對於旅行公會拋出罷工險議題，一時難以具體回應。（圖／記者李蕙璇攝）

公會理事長、也是富邦產險董事長陳燦煌則是面對媒體詢問時，先是表示對此案不熟悉，面露思考神情凝重，在聽取公會負責旅平險、意外險委員會秘書林榮宗的說明時，時而仰頭傾聽，時而陷入長考，又時而握拳分析目前研發罷工險保單的可能狀況及旅行業面臨賠償困境。

陳燦煌表示，是否要有單獨罷工險的保單商品，還需與會員公司業者共同商議討論，或許有同業對此新保單有興趣研發，很難給予具體答案。而目前旅行業受到航空公司機師罷工首當其衝的損失，屬於法律責任層面，就得先向航空公司求償。

▼產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌（右二）最後鬆口說再研議罷工險。（圖／記者李蕙璇攝）