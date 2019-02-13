顧客永遠是對的？　最令服務業崩潰的十大痛苦時刻

▲任職過服務業的人，都會遇到千奇百怪的奧客及雜事。（圖／記者李毓康攝、翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

「顧客至上」、「顧客永遠是對的」，相信這些話只要是任職過服務業的人，都一定曾被主管或前輩叮嚀過，緊接著每天上班就會遇到千奇百怪的奧客及雜事，DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，服務業的傷心處在哪裡！

5、過年、聖誕節、情人節禁休

農曆春節、聖誕節跟情人節幾乎是一年之中最令人期待的三大節日，可是對服務業而言，不僅輪班禁休外，還要面臨大批人潮湧入的狀況，忙到天昏地暗，如果遇上不好的客人還會時不時添亂，與幸福過節的客人比起來，真的是天差地遠。

4、整理不完的商品、洗不完的碗筷

從事服裝店或餐飲的服務業一定都能感同身受，雖然說客人買之前先翻看衣服很正常，但看到好好的衣服變成堆的「小山」，就耐不住心中的怒火。負責洗碗盤的餐飲業內勤也很辛苦，不僅有永遠洗不完的碗盤外，手長時間泡在洗碗精水，除了龜裂就是破皮，尤其冬天更嚴重。

3、心情再差也要笑

只要是人都會有喜怒哀樂，有可能出門上班前接連遭遇機車拋錨、忘記帶錢包、搭錯車等鳥事，但只要一上班，臉上就必須掛上招牌微笑。而且有時候明明不想笑，或是遇到奧客，但為了工作還是要繼續偽裝開心的笑，其實辛酸沒人知道。

2、被客人投訴檢舉

身為服務業最怕的就是被客訴，如果是自己做錯就認了，但有時候根本連自己哪裡得罪客人還不知道，客訴理由千奇百怪，曾聽過朋友被客訴的理由是「試吃太小塊」，可是基本上切的大小和量都是固定的，沒有因為太小到無法吃出食物味道。

1、遇到奧客有理說不清

台灣號稱服務業龍頭，曾有報導說台灣的奧客是出了名的欺善怕惡，有時候客人連自己要爭論的東西都講不完整，就一副老大爺樣說「不管！反正就叫你們經理來」、「你們難道不知道我是誰嗎！」。人客啊～我們只是出來混口飯吃，不要醬嘛～

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