金門是兩岸特別角色　楊鎮浯：政策許可下「能通快通」

▲金門縣府新春團拜。（圖／金門縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

金門縣長楊鎮浯11日在縣府新春團拜上表示，今年對金門來說是特別的一年，尤其在兩岸區塊上，金門有機會扮演特別的角色，希望在政策許可下，兩岸「能通快通，能通先通」。

楊鎮浯指出，上任以來一直在盤整縣府資源，目前已經告一段落，新的一年要全力拚出新局，未來將啟動組織改造，健全縣府團隊的體質，「期許團隊能以同理心簡政便民，讓施政有感，並跳脫框架，只要是對鄉親有利的事情，都能邁開大步向前走。」

楊鎮浯也對教育、文化、環境、青創、觀光、金酒，以及產業升級發表看法。青年創業就業方面，他提到，金門的產業業結構和技術支援相對薄弱，落實起來是一項艱鉅任務，但有信心可一步一步走出成績。

觀光方面，楊鎮浯說，金門要以「質量兼具」為目標，努力提升「質」與「量」，因為沒有質的觀光，不會被社會認可，沒有量的觀光，則無法支撐整個產業的發展。

楊鎮浯還說，今年對金門來說是特別的一年，是迎來轉機的一年，尤其在兩岸區塊上，兩岸雖然在很多事情上不同調，但金門仍然有機會扮演特別的角色，期望能在政策許可下，兩岸「能通快通，能通先通」。

據移民署先前公布的數據，金門一月份小三通人次同比成長23.08%，人流數相當可觀，但多以當日往返，購買日用品為主，沒有實際住宿與消費，對金門的觀光旅遊幫助有限。金門縣政府表示，未來將因應旅遊型態轉變，著重「迎客」、「導客」與「留客」面向，大力推展、鼓勵赴金旅遊者至少住宿一晚，藉以刺激在地旅宿景氣。