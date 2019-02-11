破天荒！匈牙利總理宣布：生4個小孩的媽媽「終生免稅」

▲匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／路透）



國際中心／綜合外電報導

許多國家深受人口老化與生育率下降所苦，年輕人更礙於經濟能力選擇不生小孩，為了鼓勵生育，匈牙利總理奧班．維克多（Orbán Viktor）10日宣布，未來匈牙利女性只要生4個小孩以上，就能終生免除個人所得稅，爺爺奶奶幫忙帶孩子也能領取「隔代教養津貼」，試圖促進更多的「匈牙利之子」出生，而非移民增加。

根據《路透社》報導，維克多向來對從亞洲與中東地區湧入歐洲的移民表示強硬立場。他10日在在年度國情咨文演說中提到，儘管全球經濟成長將變緩，但他仍期許能在未來幾年內，將匈牙利的經濟成長率維持在比歐盟平均水準還要高2個百分比的水準。

維克多表示，「在歐洲出生的孩子越來越少，每少一個孩子，就多讓一個人（移民）進來，雖然從數據上看就沒事了，但匈牙利需要的不是數字（人口），而是真正的匈牙利之子。」為此，匈牙利政府推出新政策，規劃貸款計畫，讓擁有2個孩子以上的家庭能順利買房購車，而生4個小孩以上的女性則能終生免除個人所得稅。此外，40歲以下首次結婚的夫妻也能獲得1000萬福林（約台幣109萬元）的零利率貸款，一旦第二個小孩出生，三分之一的債務可被免除，第三個孩子出生後，便可免除所有債務。

匈牙利人口每年減少3.2萬人，該國的女性生育率也低於歐盟平均值。根據統計，匈牙利女性平均一生會生下1.45人，歐盟平均值則是1.58人。匈牙利其他的鼓勵生育計畫還包括在未來3年內增加2.1萬間托兒所。