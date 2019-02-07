俄烏衝突升溫　匈牙利將購買最新豹2A7主戰坦克

▲「豹」2A7+型主戰坦克。（圖／翻攝自環球網）

大陸中心／綜合報導

據了解，匈牙利日前決定將購買新的「豹」2A7+型主戰坦克（Leopard zwei A sieben）。這款坦克由德國克勞斯-瑪菲·威格曼（KMW）公司研製，2014年12月服役，適於傳統軍事作戰和城區作戰。近來匈烏克蘭與俄國斯關係緊張，烏國徵兵制度引發匈牙利政府不滿，開始在邊境增加坦克與戰機等軍事裝備。

這次匈牙利將購買的「豹」2A7+主戰坦克採用的先進裝甲組件，已在德國陸軍聯合作戰中得到測試，戰鬥全重達67噸，最高可達時速72公里，如果投資允許預計至少升級225輛「豹」2A6和125輛「豹」2A5，擁有「豹」2主戰坦克其他類型的國家也表現出興趣。

「豹」2A7+主戰坦克組件包括頂置FLW 200遙控武器站，其上配裝12.7毫米機槍和76毫米榴彈發射器；車體正面區域、車體側部和炮塔也安裝附加被動裝甲，腹部裝甲也作為標準配置。此外，所有車輛人員、車長、炮長和駕駛員配裝增強熱像儀，提高360度態勢感知能力；為適應高溫環境，炮塔尾部安裝空調；底盤右後部安裝輔助動力組件，使得車輛主要子系統能夠在主發動機停止運轉時工作；車體後部安裝步兵電話機；車體前部可是需要也可安裝推土鏟。

▲「豹」2A7+型主戰坦克。（圖／翻攝自環球網）

武裝方面，1挺MG3A1式7.62mm並列機槍，安裝在120mm火炮左側，最大射速為1分鐘1200發；一挺安裝在裝填手艙蓋環形支架上的MG3A1式7.62mm高射機槍，可用於防空。火炮則是德國萊茵公司120毫米滑膛炮，55倍口徑Rh120－L55滑膛炮，炮口初速達到1750米/秒，使用DM63鎢合金彈，標準射程2000米，火控系統為EMES 15指揮儀式火控，車長周視儀為最新的PERI RTWL。彈藥方面，可搭配7．62毫米彈4750發、炮彈42發以及16據煙幕發射彈。

據了解，隨著近來烏俄關係緊張，烏國大量徵兵的同時，將部分烏克蘭西部的匈牙利族人強行徵兵，引發匈牙利政府不滿，並開始向邊境地區增兵，包括坦克戰機等重型的軍事裝備。