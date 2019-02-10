快訊／「反對機師罷工」　上百華航地勤集結穿白衣16時交通部抗議

▲華航機師罷工，地勤處理旅客票務。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

華航機師罷工進入第3天，造成航班取消超過50班，這也讓第一線地勤和華航內部員工不滿串連，號召員工共約200人，今天下午3點30分要在東門市場前集合，再前往交通部抗議。

華航內部員工串連陳情書如下：

桃園市機師職業工會主動旗下華航分會自2月8日起發動無預警罷工，造成華航非機師同仁利益受損，亦泯滅社會大眾新年期間空中交通權益，基此，華航其他同仁擬向交通部陳情，希能為中華航空公司絕大多數同仁，「依法」保障既有權益。

一、 請交通部拒絕接受機師工會訴求，維持目前航空器飛航作業管理規則(AOR)進行組員派遣。

二、 現行溝通協調會議，拒絕本公司高階主管面談，卻容忍非華航之機師工會代表進入談判，顯違反公平正義原則，亦不具華航同仁代表性。

三、 桃園市機師工會華航成員僅占華航約一成之員工，交通部談判結果欠缺結論比例原則。

基於上述原則，擬請交通部以及勞動部宣告本次罷工違法，回歸工會法罷工相關程序，回應本公司提出調解以及仲裁之訴求。

時間、地點如下：

一、時間：15:30

二、集合地點：東門市場捷運站

三、服裝：白色上衣(儘量)

四、口號：華航員工、反對罷工。停止罷工、回來開工。綁架旅客、人神共憤。交通部會，出來面對。