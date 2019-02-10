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大陸狠打地下錢莊！違法所得10萬以上「情節嚴重」開鍘

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▲▼人民幣。（圖／路透）

▲大陸嚴打「地下錢莊」，圖為人民幣。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸最高人民法院和最高人民檢察院日前公示，實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為的「地下錢莊」，非法從事資金支付結算業務或買賣外匯，經營數額在人民幣500萬元（約新台幣2200萬元）以上或是違法所得數額在10萬元（約新台幣45萬元）以上者，將視為行為嚴重，以非法經營罪定罪處罰。

《新華社》報導，大陸最高人民法院、最高人民檢察院日前聯合發佈的《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，倒買倒賣外匯，是指不法分子在國內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價，此類錢莊俗稱為「換匯黃牛」，變相買賣外匯，則是指在形式上進行的不是人民幣和外匯之間的直接買賣，而採取以外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯、以外匯和人民幣互換實現貨幣價值轉換的行為。

▲▼人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

據指出，跨國（境）兌付型地下錢莊，不法分子與境外人員、企業、機構相勾結，或利用開立在境外的銀行賬戶，協助他人進行跨境匯款、轉移資金活動，這類地下錢莊又被稱為跨國（境）兌付型地下錢莊，即資金在境內外實行單向循環，沒有發生物理流動，通常以對賬的形式來實現「兩地平衡」，現在多數地下錢莊的主要業務是資金跨國（境）兌付，導致巨額資本外流。

據指出，非法經營數額在人民幣2500萬元（約新台幣1.1億元）以上，以及違法所得數額在50萬元（約新台幣220萬元）以上者，應當認定為非法經營行為「情節特別嚴重」。

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關鍵字：大陸最高人民法院,最高人民檢察院

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