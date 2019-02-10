資優兒癌逝「1700萬屋留給愛妻」　父母氣飛倫敦奪房產

▲劉男生前簽署遺囑，把房產留給妻子，引發父母不滿。圖為示意圖。（圖／視覺中國CFP）



國際中心／綜合報導

倫敦國王學院醫學統計學博士劉昆（Kun Liu，音譯）於2015年因癌症去世，享年31歲，他生前曾簽署一份遺囑，要把價值43萬英鎊（約台幣1718萬元）的住宅留給新婚妻子。劉男的中國籍父母得知後，則立刻飛往倫敦並告上法院，與兒子的遺孀陷入法律糾紛中。

《每日電訊報》報導，劉昆2005年在曼徹斯特讀書時遇見胡宣（Xuan Wu，音譯），女方聲稱兩人交往後就一起生活，並先於2012年訂婚。然而，劉昆的父母卻說，直到2014年時，他們還不清楚兒子與女友的交往狀況有多深入。

劉昆罹癌後於2015年去世，他生前在醫院與胡宣結婚，體弱的他也簽署遺囑，把位於克羅伊登南部的房產留給妻子。對此，劉昆的父母不能接受，聲稱他們借了大量資金給兒子購屋，以便讓孩子取得「成功的最佳機會」。

劉昆的雙親表示，自從2012年以來，他們已給兒子超過32萬英鎊（約台幣1280萬元），深信對方也會給予報答，此外，兒子曾提到，父母退休後會邀請他們到英國一起生活。

劉昆父母的律師說，這筆錢是這對雙親的生活積蓄，還有部分是從其他家人那邊借來的，起碼也該拿回借出去的資金。然而，34歲的胡宣反駁，這筆錢是訂婚時對方所承諾的禮物，她自己的父母也給予類似的款項，總額20萬英鎊（約台幣800萬元）。

劉昆的父親告訴法庭，他和兒子一直有種共識，讀書期間不應該太認真去交女朋友，他和老婆花了很多心血在兒子的課業上。得知孩子生病後，他們飛往英國，後來參加葬禮時，卻被胡宣拒絕，不得進入位於克羅伊登的住宅。法院將再擇日續審。