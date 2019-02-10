情人節約會必勝！全台5間「浪漫教堂」一秒踏進小歐洲



▲電視劇《一把青》爆紅的場景「台南神學院」位於住宅區距今已有百年歷史。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



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教堂不單是一座建築物，它圍繞愛和希望的象徵帶給人安定的歸屬感！同時，教堂也是舉辦浪漫婚禮的地方，2月14日西洋情人節快到了，近期想要告白、求婚的人，安排一場小旅行互相增溫，邊走邊玩還可以停下來欣賞一下台灣教堂的美，《ETtoday東森旅遊雲》整理北中南5間特色教堂，不論是約會或拍婚紗都值得一遊。



一、淡水真理大學禮拜堂

來到淡水鎮，沿路順著馬偕街往上爬，風和日麗的天氣宜人舒適！這棟宏偉的清水紅磚建築，改建自1932年的偕醫館醫師宿舍，因此保留哥德式的高聳鐘塔，炫麗的彩色玻璃窗四落，隨意都能拍出歐洲的氛圍，教堂裡面還有一座源自1909年的古風琴，逛完淡水老街別忘記來這裡散散步。





▲真理大學禮拜堂 。（圖／取自新北光觀旅遊網）

二、桃園基國派老教堂

基國派教堂座落於桃園復興區大漢溪上游，創建於1964年！宛如紐西蘭牧羊人所居住的石屋，其實，「教會建築的草圖來自於『通往天堂的鑰匙』想像建造。」因此不像西方教堂多以尖銳感設計，反而用方、圓設計出代表鑰匙孔的概念，充滿部落風情的超夯地標也是IG上的打卡熱點。

▲桃園基國派老教堂。（圖／wei.mz授權）

三、東海大學路思義教堂

「路思義教堂」大家一定不陌生，出自知名建築師貝聿銘之手設計，以四片三度曲面板組成的教堂和四周地景融為一體，情侶們可穿越綠色草皮，隨地而坐任憑陽光灑落在身上，感受遼闊綠地裏歲月靜好的時刻。

四、玫瑰聖母聖殿主教堂

高雄擁有百年歷史的「玫瑰聖母聖殿主教座堂」又稱玫瑰聖母堂，是台灣第一座天主教堂，更是台灣第一座天主教堂，仿羅馬式與歌德式建築外觀，帶著懷舊感的鵝黃木製大門一敞開，教堂內的檜木香氣四溢，花園也有小橋、溪河的設計，來這裡漫步非常愜意愉快。

▲玫瑰聖母教堂。（圖／網友hui0908授權）

五、台南神學院

台南散發古樸的清幽氣息，不要說巷弄間的美食，古蹟博物館也是府城重要的文化之一！電視劇《一把青》爆紅的場景「台南神學院」位於住宅區距今已有百年歷史。園區內融合羅馬與歌德式教堂的圓拱形、尖拱型的窗門，配上Tiffany的窗框，拍起照來格外寧靜浪漫，中央設計一座噴水池，情侶們來到府城一日遊，不妨租腳租腳踏車代步來到這參訪。