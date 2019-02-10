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天真少女想變美…「鋼釘入雙頰」造酒窩！發炎爆痛還留疤

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▲▼安徽少女聽信校方建議，在臉頰植入鋼釘「製造酒窩」，不但沒成功還留下難看的疤痕。（圖／翻攝《楚天都市報》）

▲小易聽信校方建議，在臉頰植入鋼釘「製造酒窩」，不但沒成功還留下難看的疤痕。（圖／翻攝《楚天都市報》）

大陸中心／綜合報導

迷人的小酒窩沒長出，還在臉上留下難看的疤！家住安徽的19歲少女小易（化名），因鍾情於刺青文化，2018年5月在好友牽線下前往湖北武漢一紋身培訓學校當學徒，期間聽信校方人員建議，在臉頰打下鋼釘就為了「長出酒窩」，不料沒多久植入鋼釘的雙頰旋即紅腫、劇痛，不得已之下只好動手術取出，還因此在臉上留疤，憤而向校方求償。

綜合陸媒報導，小易到紋身學校當學徒後繳交了12800元人民幣學費（約新台幣57424元），就學期間，小易無意中透露自己想要有個迷人的小酒窩，校方人員旋即提出「鋼釘造窩法」，表示只要在臉頰2側各打入一枚鋼釘，時間一久就能長出酒窩；這古怪偏方聽起來相當離奇，但沒想到小易還真的相信，立即委託該名校方人員替她植入鋼釘。

在鋼釘植入後，沒多久小易就發現臉頰出現紅腫、劇痛等症狀，詢問校方人員後，對方還告知是正常現象，小易也信以為真，想著以後就能有甜美酒窩，因此強忍疼痛未將鋼釘取出，一直到過了數個月後，鋼釘深陷肉中，且疼痛一天隨著一天增加，小易再也受不了，只好於2018年10月自行前往醫院就診；醫師一看到雙頰上的鋼釘後嚇了一跳，立即要求小易取出，但由於手術費要價3000元人民幣（約新台幣13458元），小易實在付不起，因此只得暫時作罷。

▲▼安徽少女聽信校方建議，在臉頰植入鋼釘「製造酒窩」，不但沒成功還留下難看的疤痕。（圖／翻攝《楚天都市報》）

▲小易植入鋼釘沒多久後臉頰就紅腫、疼痛，但為了長出酒窩仍是強忍了數個月。（圖／翻攝《楚天都市報》）

事後小易返回學校，要求校方人員負擔高額的手術費用，但對方卻不以為然，還稱「取出鋼釘很簡單，自己來就能搞定！」小易聞言後再次相信，還依言自行買了簡易刀具，並委由校方人員進行「手術」。小易說，對方拿著刀片在她嘴裡一陣亂劃，割出好幾道血痕，但鋼釘不但取不出，且過程還更加劇痛，最後她只好向遠在安徽的父母求助。

事後小易在父母的陪同下，花了人民幣5000元的手術費（約新台幣22431元）取出2枚鋼釘，酒窩不但沒有長出來，還在臉上留下了2道難看的疤，小易為此退學，並怒向校方求償，不料負責人卻辯稱，「酒窩釘理論上是可行的，而且我們『只管打釘、不管取』，沒有義務承擔5000元的手術費用」，拒絕賠償，且學費也不退還。整形外科醫師也提醒，鋼釘屬於異物，植入臉頰後易出現不良反應，正規手術做法都是運用縫線使皮下組織產生凹陷，從而形成酒窩，民眾切勿聽信謠言、偏方。

▲▼安徽少女聽信校方建議，在臉頰植入鋼釘「製造酒窩」，不但沒成功還留下難看的疤痕。（圖／翻攝《楚天都市報》）

▲2枚鋼釘經醫師動手術後才終於取出。（圖／翻攝《楚天都市報》）

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