下班前被主管gank惹！求carry　超常見遊戲用語你知道幾個？

▲打電競有許多「專業用語」你知道幾個呢？（圖／CFP）

記者丘秝榕／綜合報導

「被同事凱瑞了」、「課金總統」、「讓我吸一點歐氣吧」，其實這些常在生活中聽到的流行用詞，很多都是來自遊戲中，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，將2018年01月01日至2018年12月31日間，盤點網友討論度最高、已融入在生活中的遊戲用語。現在就讓我們一起來看看這些「神奇詞彙」有什麼含意吧！

No.19 撿尾刀／尾刀狗

「撿尾刀」的意思其實就是收割，因為在遊戲中，最後打死怪物的人可以獲得所有經驗值與金錢，當隊友努力扛輸出，最後撿尾刀的人，就會被撻伐「尾刀狗」。

No.16 課長／氪金／課金

課金的意思是指花錢買遊戲中的資源、角色或道具，就是砸大錢玩遊戲，當投入的錢到達一個程度，幾十萬、幾百萬買好買滿，就會獲得「課長」的稱號。

No.15 殘血

殘血就跟字面上的意思一樣，遊戲中的角色被殺到生命值很低，所剩不多。一般來說，一到兩次普通攻擊就能殺死的血量，就叫做殘血。

▲打網路遊戲示意圖。（圖／CFP）

No.13 臉黑／手黑／非洲人

抽卡類型的遊戲非常靠運氣，運氣不好的人常怎麼抽都抽不到自己想要的角色或裝備，只有低等級的肥料卡，因此抽完後就會「臉黑」；因非洲人多半皮膚黝黑，因此非洲人、臉黑、腳黑就是指運氣不好的人。

No.12 gank

gank其實是「gang bang kill」的簡稱，意思就是偷襲、包抄、圍毆。在生活中常聽到「下班前被主管gank，晚上要加班了」、「老婆gank我，等下的局去不成了」就是在說自己被偷襲了。

No.11 坦克／肉盾／神坦

坦克在遊戲中代表血多、裝備厚的角色，能阻擋敵人的主要攻擊。在九合一大選糾結的台北市開票情況中，網友形容戰況「神坦北投＋大同＋士林殘血硬扛」，就是指這3個柯文哲大票倉，抵擋不少深藍票倉大安文山的攻擊，最後才讓柯文哲驚險勝出。

No.9 歐洲人／歐氣／手白／腳白

有運氣差的人，當然也有運氣好到離奇的玩家。沒有課金也會抽到SSR的高等級卡片，就會被稱作是「歐洲人」，因為非洲人臉很黑，歐洲人則是臉白腳白。所以當大家想沾點好運，就會說「讓我吸點歐氣」；但也有人認為，這種說法有點種族歧視。

No.7 66666／刷一波6／6起來

66666就是指很厲害、很棒、很強的意思，要打幾個6都可以。有人說因為跟很溜、很牛的諧音相似，也有網友說是因為6很像大拇指，所以刷一波6、6起來，都是66666的延伸。由於66666是中國的網友習慣用法，遊戲實況主亞洲統神認為台灣人應該要不一樣，自己比較喜歡7這個數字．所以鼓勵大家用「77777」來取代。

No.5 放大招／放大絕

當遊戲角色的條件滿足了，就可以放出大絕招，秒殺敵人。生活上應用的例子包括了「吵架時女友放大招，直接哭給我看。」、「客戶直接放大絕，說這件事不處理好要砍單」。

No.4 carry／凱瑞

carry在遊戲中的意思是指很罩、靠得住、很強，有點像是帶著整個team迎向勝利。所以被說「你好carry」就是誇獎你很罩，「靠我一個人carry」、「carry整個月的業績」都很常聽到。

No.1 GG

GG的意思是指完蛋了、要輸了、沒救了、大勢已去。最早是指遊戲中輸的一方說的話，即「Good Game」的縮寫，認為雖然輸了，但是一場好的對戰。GG已經是很常見的說法，常用在自嘲或嘲笑別人。

▼網路溫度計調查過去一年網友討論度超高、最常使用的遊戲用語。（圖／網路溫度計授權提供）