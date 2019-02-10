昭和時代通貨緊縮後的物價安定期　1個月報紙只要1元？

▲ 西元二○一五（平成二十七）的東京都區部物價指數，整體來說是戰前基準的約一千八百倍。（圖／路透社，下同）



作者：岩瀨彰

譯者：陳柏瑤

摘自：麥田出版《昭和上班族，月薪一百円》



●精選書摘

所謂的「戰前」，讓人難以想像理解的最大理由，就是與現在價值比較的尺度不一。從近來出版的有關日本戰前書籍來看，在比較各種物價上，多半以「換做現在價格約是兩千倍」之形容帶過，當然其中也出現「五千倍」或「一萬倍」的數字。或是提及「大額一圓」「十錢銅板」，常讓人弄不清楚約值現在的多少金額。戰後的經濟高度成長，促使每戶家庭的收入大幅提升，不過地價等項目也出現異常攀升的情況，因而召致混亂的局面。

關於戰前的貨幣價值，總理府統計局在昭和二十八（西元一九五三）年製作了戰前基準物價指數（昭和九～十一年之平均），以此比較現在，逐漸成為慣例，本書也採用該數據。昭和九年至十一年的這段期間，正是昭和一桁前期的通貨緊縮之結束，準備投入中日戰爭爆發後的戰時經濟前夕，也是戰前經濟最穩定的時期。

根據該指數，戰前的東京零售物價指數，在昭和十一年顯示為一點零四。第一次世界大戰後，受短暫景氣復甦影響的大正十一（西元一九二二）年則是一點五，比起昭和九～十一年的平均高出五成。不過在昭和初期，也就是通貨緊縮的昭和二年下降到一點二三，昭和五年的一點零一則與昭和九至十一年的平均不相上下。最不景氣的昭和六年，下降到零點八八，但昭和七年直到昭和十年逐漸回升，中日戰爭初期的昭和十二年以後更是急速攀升（矢野恒太記念會編的《從數字看日本的百年》）。

另一方面，西元二○一五（平成二十七）的東京都區部物價指數，整體來說是戰前基準的約一千八百倍，其中食物或服裝達兩千倍左右。考慮到近來物價的平穩，再與昭和初期約十年間的物價相較起來，「約兩千倍」的確是個可使用的測量準則。因此，或許專家們有不同的意見，在本書列出的昭和初年之種種價格，皆採兩千倍換算為現在的價格。

舉例來說，昭和初年的鰻魚飯約六十錢，換算為現在價格為一千二百圓，天婦羅丼三十～四十錢則是六百圓至八百圓，年糕紅豆湯十五錢為三百圓。看來似乎與現在毫無差異。十錢的冷蕎麥麵或一杯咖啡，相當現在的二百圓。現在，無座位店鋪的冷蕎麥麵也是二百至三百日圓。至於咖啡價格，約是現在速食店的咖啡。當時的餐廳推出了一圓的定食套餐，換算今日等於花費二千圓吃一頓午餐，的確有些昂貴。不過昭和五年的鐵路便當，從三十五錢降價為三十錢，若是今日，就像是受通貨緊縮之影響，導致七百圓的便當降價為六百圓的感覺吧。

一瓶大罐裝啤酒約三十五錢左右，若換算兩千倍則是七百圓，不如現在便宜。根據戰後活躍於廣播節目的作家玉川一郎之說法，昭和初期麒麟啤酒與惠比壽啤酒在銀座四丁目各自擁有啤酒餐廳，當時小杯裝二十五錢，大杯裝是四十五錢。上等的一升（一點八公升）清酒是二圓左右，中等的一圓五十錢，一般的一圓，由此看來，當時啤酒算是高價飲料。然而，市面上還是有低價二十九錢的「oraga啤酒」，或是「無印啤酒」。所謂的「無印啤酒」，是商人專門收購工廠出貨階段時瓶子或瓶蓋有破損的製品，改以無商標低價二十錢以下價格銷售到平價酒館等。

昭和四年三得利（Suntory）首推出日本國產威士忌，要價四圓五十錢，以現今的價格近乎一萬圓，等同於目前的高級威士忌「山崎」。不過，最不景氣之際，仍有十錢即能喝到的「十錢攤販酒吧」之摻水酒等。昭和七年推出的香菸「響」，一盒十錢，相當現在的二百圓。

東京市電車的車資是七錢，約現在的一百四十圓，比現今的東京都巴士還貴些。昭和二年行駛於淺草至上野，或昭和九年行駛於上野至新橋的地下鐵銀座線，全線車資是十錢，約現在的二百圓，而現今東京地下鐵（營團地下鐵）進站即索價一百七十圓，當時新橋至淺草需二百圓車資，算是合理嗎？另外，明信片是一錢五厘，約三十圓。

關於計程車，大正時代末期出現了最始祖的「圓計」，由於東京市內一律一圓，故有此稱呼。昭和五年以後的通貨緊縮期，又衍生僅需五十錢的「半圓計」，而且還能討價還價降至三十錢。昭和七年，東京市是尚未將郊區納入的十五區，範圍約莫是現在的山手線內，從上野搭乘計程車至新橋、或從神田至四谷皆是一圓，與現在相同，皆是二千圓。若論及殺價後的三十錢車資，則與現在的起跳車資七百三十圓不相上下。不過，當時依據距離或搭乘人數，仍有議價的空間，像是下大雪日或遭遇二二六事件 等異常局勢時，司機仗著路況混亂，甚至會索價一圓以上。昭和七年以後，隨景氣復甦，恢復到市內最低五十錢、最高一圓的車資，幾乎搭不到僅需三十錢車資的計程車了。

當時《改造》、《文藝春秋》等綜合雜誌，多定價為五十錢，現在九百圓左右的《文藝春秋》，似乎也頗合理。大正十五年，改造社出版發行《現代日本文學全集》，定價一圓，於是掀起了「圓本」的風潮，以現金的價格換算，一本文學全集索價二千圓，其實並不便宜啊。不過，在「圓本」出現以前，文學書的市場規模本來就不算大，一本文學書的價格頗為昂貴，無論是芥川龍之介或森鷗外等的有名作家，若分別買下其主要著作，總要花費不少錢。如今把各作家的主要作品納為一冊，而且僅要一圓，也是「圓本」暢銷的主要原因。因此，遂使得永井荷風或谷崎潤一郎等熱門作家，擁有極高的版稅收入。

說到電影院門票，以高級帝國劇場等為例，從最好的座位依序分為三等級，分別是二圓、一圓、五十錢的票價，中等的票價相當於現在的首映電影票價。淺草附近的電影院，門票更為便宜。另外，訂閱一個月的報紙是一圓，也就是現在的二千圓，現在則需三千至四千圓。

★本文經麥田出版授權，摘自《昭和上班族，月薪一百円：戰前日本社會、文化與生活》

★ 比起愛國，他們更在乎月薪

★比起思想，他們更在乎就業

★從家庭收入看大正昭和年間食衣住行的和風樣貌

