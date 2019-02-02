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物價是現今的1/2000　昭和時代暴漲的住宅與教育費

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▲諏訪神社,神社,日本神社,御守,祈福,日本旅遊,長崎旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲ 大正末期至昭和二年左右，早稻田、慶應大學的學費每年約一百二十圓至一百六十圓。而西元二○一七年，慶應大學的文學部科系，每年的學費是一百十萬圓至一百三十萬圓，早稻田則是一百萬圓至一百三十萬圓。若以一百二十圓為準，乘以二千倍則是二十四萬圓，即使考量到教職員的薪資提升或校內設施的完善，這樣的漲幅仍十分驚人。（圖／記者彭懷玉攝，下同）

作者：岩瀨彰
譯者：陳柏瑤
摘自：麥田出版《昭和上班族，月薪一百円

●精選書摘

昭和六年，銀座四丁目十字路口附近的地價，一坪是六千圓。西元二○一六年，銀座四丁目的公告地價，一平方公尺相當四千萬圓，等於一坪約一億三千萬圓，暴漲兩萬倍以上。昭和六年的六千圓，相當於帝大校長等級的年收入。現在的東大校長，年薪約二千三百五十萬圓。打從戰前，銀座的地價就偏高，經常漲到郊外地價的一萬倍以上。有關住宅的部分，第二章還會詳述，不過東京都的房租平均每月十多圓，然而這樣的租金只能租到擁有六張榻榻米與四張榻榻米大小的二房之租屋，支付三十至四十圓的月租，才可能入住兩層樓的獨棟房子。四十圓，相當於現在的八萬圓，以東京都內為例，現在八萬圓的房租約莫只能租到套房或一廚一房的木造公寓。

大正末期至昭和二年左右，早稻田、慶應大學的學費每年約一百二十圓至一百六十圓。而西元二○一七年，慶應大學的文學部科系，每年的學費是一百十萬圓至一百三十萬圓，早稻田則是一百萬圓至一百三十萬圓。若以一百二十圓為準，乘以二千倍則是二十四萬圓，即使考量到教職員的薪資提升或校內設施的完善，這樣的漲幅仍十分驚人。吉行淳之介在昭和五十六年發行的《價格的明治、大正、昭和風俗史》，記錄了早稻田、慶應的一年學費是初任職教授薪水的約二倍，換言之現在的學費是初任職教授薪水的五倍。

在汽車方面，以福特或通用汽車（General Motors, GM）的進口車為主，根據昭和四年十月日本通用汽車刊登的報紙廣告，龐帝克（Pontiac）的五人乘坐轎車定價三千五百九十八圓。日本福特汽車的廣告，一輛轎車則是二千四百五十圓。換算今日金額，約五百萬圓至七百萬元，就汽車的價格來說，相當高價。因此在當時，不是一般家庭買得起的商品。昭和八年，日產汽車生產銷售的達特桑（Datsun）比起進口車更為便宜，一千三百五十圓即能擁有，因而大受歡迎，不過這個價格仍比一般人的平均年收入還高。

山田正吾的《家電今昔物語》提到，家電製品的電風扇與收音機在昭和一桁時期相當普及，至於電冰箱幾乎是來自奇異公司（General Electric, GE）等的進口製品，一台要價六百圓至八百圓。昭和十二年，根據奇異在日本的調查顯示，日本全國僅有約一萬二千百台電冰箱，可見尚未普及。洗衣機也是自昭和五年才逐漸日本國產化，當時日本全國只有三千二百台。

▲諏訪神社,神社,日本神社,御守,祈福,日本旅遊,長崎旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

自用車的維修費或手機費等，是現在家庭收支中必須考量的支出，然而在當時根本不存在，一般家庭的收支相當簡單且單純。受過中等教育以上者在當時仍屬於少數階層，不同於高中畢業後多數人選擇上大學的這個時代，因為當時教育費的負擔與現在截然不同。當時租屋的家庭仍屬多數，基本上也無買屋貸款。使用的家電製品僅限收音機或電熱器等，電費也便宜。除了都市中心，人們多靠著木柴或煤炭烹煮或熱水。

因此，家事非常辛苦，家庭主婦鎮日不停勞動工作。縱使擁有電視機，一般家庭或許也無閒收看。另一方面，每月十圓即可雇到「女傭」，協助處理家務等，但須負擔其吃住，費用相當於以現在的二萬圓。

西元一九九○年以後出版的著作，如內容涉及戰前的物價，多以二千倍論為主。半藤一利的《永井荷風的昭和》，內容提及戰前橋本欣五郎陸軍中佐策動軍事政變導致引發三月事件（昭和六年），當時的陰謀費五萬圓，書中即以二千倍換算為現今的一億圓。山本七平的《昭和東京物語2》也採用了二千倍的換算，書中提到戰前企業家久原房之助於二．二六事件之際，因協助叛亂而遭到起訴，當時他每月捐獻的二萬圓，也是以二千倍換算。西元一九九五年改版的新潮文庫版《細雪》，細江光的註解也使用了二千倍。立花隆在論及圓本的文章裡，也採用二千倍的算法。

不過，戰後經濟高度成長的結果，實質所得的提升，連帶也造成物價節節攀升，在與收入相較之下，也出現以五千倍換算的案例。像是政治學家北岡伸一在《從政黨到軍部》，採用了五千倍論。以此，當時基準月薪的一百圓，相當於現在的五十萬圓。根據西元二○一五年總務省的勞工家庭收支調查，一戶平均月收約五十二萬五千圓（平均一戶三點三九人，戶長平均年齡四十八點八歲），可說相當符合。

大體來說，物價上漲了二千倍，收入提升了五千倍，日本人的生活可說是變得更富裕了。

▲▼ 昭和上班族，月薪一百円。（圖／麥田提供）

★本文經麥田授權，摘自《昭和上班族，月薪一百円：戰前日本社會、文化與生活
★ 比起愛國，他們更在乎月薪
★比起思想，他們更在乎就業
★從家庭收入看大正昭和年間食衣住行的和風樣貌

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關鍵字：岩瀨彰,麥田出版,昭和上班族，月薪一百円,昭和上班族

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