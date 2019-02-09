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科技農夫「穿襯衫巡田水」　電腦數據監測「省一半肥料錢」

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▲▼利用遠端監控APP,現代農夫溫室種植蔬果時，可以即時監控土壤空氣溫溼度，掌握肥料使用和光照度。（圖／陳國鎮提供）

▲現代農夫種植溫室蔬果時，可以即時利用感應器監控土壤空氣溫溼度，隨時調整肥料使用和光照度。（圖／陳國鎮提供）

突發中心／彰化報導

科技時代，農夫辛苦粗重的勞力活，已經可以透過電腦技術分擔！過去農民必須親力親為下田耕種，現在只要透過環境感測系統監控，農民透過遠端遙控，外出也能栽種蔬果，大數據更能幫助剛入手的青農跟小農，早點上手。更重要的是，數據分析種植蔬果，讓他省下近半的肥料錢！

彰化一間溫室農場，農場主人陳國鎮下田不必戴著斗笠穿雨鞋，只要在家裡看看手機App，溫室裡空氣、土壤的溫度、濕度，全部一手掌握。不靠農具、只有一指神功，日正當中，敞開遮陽簾防曬，日照不足，也是一鍵給光，果樹吃得飽不飽，全靠數據感應器。

▲▼利用遠端監控APP,現代農夫溫室種植蔬果時，可以即時監控土壤空氣溫溼度，掌握肥料使用和光照度。（圖／陳國鎮提供）

▲▼利用遠端監控APP，現代農夫種植溫室蔬果時，可以即時監控土壤空氣溫溼度，掌握和調整肥料使用及光照度。（圖／陳國鎮提供）

▲▼利用遠端監控APP,現代農夫溫室種植蔬果時，可以即時監控土壤空氣溫溼度，掌握肥料使用和光照度。（圖／陳國鎮提供）

0.6公畝的溫室，陳國鎮在這裡栽植小番茄、無花果和網紋香瓜。他從小生長於農村，最後從農專科系畢業，從小看著父母在烈日下辛苦工作，卻往往因颱風豪雨，讓努力的成果付之一炬，對農夫這看天吃飯的工作，他一度選擇逃避，跑去當外商公司業務一待就是10年。直到某天休假返家，發現父親下田的身手不似以往俐落，這才驚覺父母年紀已老邁，身為家中獨子需肩負撫養雙親責任，家裡一大片田地也不捨得任其荒廢，認真考慮後他決定辭去外商公司工作回鄉務農。但真正下田務農仍有差距，資金、技術、行銷這三項缺一不可，他期望不受氣候因素所影響，決定蓋溫室當農夫，儘管有溫室保護著辛苦栽種的水果，但是氣候天災仍難防，陳國鎮半年前決定改當科技農夫，用數據分析掌握瓜果生長。

▲▼利用遠端監控APP,現代農夫溫室種植蔬果時，可以即時監控土壤空氣溫溼度，掌握肥料使用和光照度。（圖／陳國鎮提供）

▲陳國鎮利用遠端監控APP種植溫室蔬果，每月省下近半肥料費。（圖／陳國鎮提供）

溫室裡2具感應器，1具架在棚架上，分秒監控著溫室裡的空氣、空氣和土壤的溫濕度還有光照度；另一具插進土壤裡，分析土壤電導度。土壤肥不肥沃，數據會說話。透過無線傳輸到手機介面上，陳國鎮不用早出晚歸，在家就能種田。陳國鎮笑說，使用這套監控軟體，讓每個月1萬多元的進口肥料費立馬折半。過去農民栽種，能靠經驗法則，但極端氣候，讓看天吃飯變得無所適從，不求科技勝天，但或許能減少風險。

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關鍵字：科技農夫,感應器,溫室,土壤溫濕度,光照度,肥料,土壤電導度,科技農場

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