　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

OL一周吃5鍋惹麻煩「扭來扭去像條蟲」　原因曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼OL身體超癢，原來是蕁麻疹惹禍。（圖／記者陳玉翻攝）

▲OL身體超癢，原來是蕁麻疹惹禍。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

地方中心／台中報導

有許多人在冬天總愛選擇火鍋當主食，台中有名30歲李小姐下班後總愛與同事相約大啖各式鍋物，但一周內連吃5次溫補鍋物後，覺得皮膚奇癢無比，身上更長出凸狀疹塊，常會抓到破皮流血，連同事都問「為何整天扭來扭去？」嚇得她趕緊赴醫求助，經確診為蕁麻疹，所幸服用抗組織胺藥物，並調整飲食後，終於恢復健康亮麗的肌膚。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基表示，近期寒流來襲，許多深受皮膚乾癢所擾的患者，多數如李小姐，總喜歡吃麻辣鍋、麻油雞、薑母鴨等食物，或是泡湯、烤三溫暖等暖身，不知不覺中造成皮膚過敏，使得全身皮膚反覆出現紅、腫、癢的膨疹，雖隨著身體機能代謝，症狀會慢慢緩解，但因發作期間嚴重影響生活品質，故就醫治療的民眾也增加兩成。

蔡肇基說明，冬季是蕁麻疹的好發時節，原因是當過敏原引發皮膚或血液中巨大細胞的活化反應，使之釋出組織胺等發炎釋放物質，皮膚就會出現血管擴張的紅色膨疹，而使巨大細胞活化的原因包括氣溫急遽變化、食物、藥物、心情低落、工作壓力大、熬夜等，多數蕁麻疹可於一個月內治癒，但若症狀超過6週，則需進一步找出原因。

▲▼OL身體超癢，原來是蕁麻疹惹禍。（圖／記者陳玉翻攝）

除了蕁麻疹之外，蔡肇基也指出冬季皮膚過敏原因百百種，包括異位性皮膚炎、慢性濕疹，或自體免疫疾病，如全身性紅斑狼瘡、乾燥症、甲狀腺疾病等，都會以皮膚紅腫、乾癢、乾裂等症狀表現，故當冬季皮膚過敏時千萬不能輕忽，一定要赴醫檢查對症下藥，才能擺脫惱人的冬季癢。

蔡肇基提醒，不論任何一種皮膚疾病造成的冬季癢，都可透過以下方式改善，包括塗抹乳液、護手霜，若皮膚角質層被抓破，則可合併使用凡士林、止癢藥膏及類固醇藥膏，若有出血的傷口，清潔傷口後可用含銀分子或抗生素的藥膏治療，最後，因鹼性肥皂會抑制皮膚保護蛋白，而造成乾裂，故平時可用弱酸性（pH 6）肥皂清潔身體，以保護皮膚。

ET快訊
年輕人待不久就離職是心態差？12金句驗證「他才是毒瘤」
初五走春「BMW大7」正撞紅心！車頭慘被水泥牆剖2半　駕駛嚇

關鍵字：OL,火鍋,蕁麻疹,吃鍋,冬天

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

板橋氣爆如戰場！牆鐵窗全爆　警已排除自殺：重傷瘖啞女開瓦斯洗澡　

OL一周吃5鍋惹麻煩「扭來扭去像條蟲」　原因曝光

學古琴是個意外！　傳奇畫家葉世強帶她走進古琴世界

人夫與女同事狂傳鹹濕簡訊　正宮「拔手機線」意外揭外遇真相

空服員最愛的韓式照相館！有造型師細心梳畫　連護照也幫你辦到好

影／年初五「BMW大7」正中紅心！車頭被水泥牆剖成2半　駕駛臉綠了

機車相撞「滿地紅色塊狀物」嚇壞警　真相曝光竟是破西瓜

琴畫雙絕！正妹博士居陋巷彈琴　堅持傳統教學不妄傳

16歲女學生扮恐龍籌學費挨揍　黃偉哲：孩子不要對社會失望

質疑現場標示不清！女童媽崩潰要「加油站給說法」　業者火大開砲

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

板橋氣爆如戰場！牆鐵窗全爆　警已排除自殺：重傷瘖啞女開瓦斯洗澡　

OL一周吃5鍋惹麻煩「扭來扭去像條蟲」　原因曝光

學古琴是個意外！　傳奇畫家葉世強帶她走進古琴世界

人夫與女同事狂傳鹹濕簡訊　正宮「拔手機線」意外揭外遇真相

空服員最愛的韓式照相館！有造型師細心梳畫　連護照也幫你辦到好

影／年初五「BMW大7」正中紅心！車頭被水泥牆剖成2半　駕駛臉綠了

機車相撞「滿地紅色塊狀物」嚇壞警　真相曝光竟是破西瓜

琴畫雙絕！正妹博士居陋巷彈琴　堅持傳統教學不妄傳

16歲女學生扮恐龍籌學費挨揍　黃偉哲：孩子不要對社會失望

質疑現場標示不清！女童媽崩潰要「加油站給說法」　業者火大開砲

棄百萬年薪！他為照顧病父返鄉養蛋鴨　創造青農就業機會

放假被逼加班！簡單3招「三明治夾心法」護底線　秒甩掉慣老闆

新春拜廟參香獲回響　謝龍介有信心突破重圍爭勝

愛笑、握手禮儀！孫興慜旅外路謝漢堡栽培　退役前絕不上節目

選擇合庫安定生活　陳孝允看淡職棒路

教學片！鮮肉花藝老闆DIY開運花禮　5分鐘就能「蒸蒸日上」

超市2018年度泡麵排行榜出爐！「泡麵王」穩坐霸主寶座　網曝內行人吃法

高空彈跳膩了？紐西蘭「人體高空彈射」一秒噴出去

過年看文藝／「能畫多久就畫多久」 手繪電影海報師傅的彩繪人生

比「不要輸給雨」更熱情！　東方神起允浩的正能量語錄

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO..

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟..

女童欄杆縫隙摔落8樓高河床　搶..

快訊／板橋半夜大氣爆！女疑坦承..

快訊／板橋5樓公寓氣爆炸爛！5..

16歲少女籌學費遭毆打　他被肉..

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

BMW大7車頭被水泥牆剖成2半..

母心碎PO文控「人渣」　生父回..

即／國道3號車禍　6車追撞1死..

質疑「標示不清」女童媽崩潰　業..

台中男胸口出血命危　曾傳訊前妻..

基隆港防波堤　3釣客落海

金門親戚爭吵　姑刀刺侄胸亡

更多熱門

相關新聞

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！

「深紅的紅不是顏色的紅，是對客戶長久以來熱情的紅。」位於台中的深紅汕頭鍋物，原名叫叫昇鴻汕頭鍋物，2017年初改名，不收共鍋費也不收開瓶費，因為一款「屠龍套餐」引發網友爭相打卡。前幾天，我首度來到這裡「朝聖」，真的被店裡的澎派海鮮給震懾到了。

OL醉趴超商　「手」被牽做這檔事

羊肉好滋味吃法多種溫補好幸福

圍爐吃鍋！「地中海飲食菜單」低熱量又防失智

痛風鍋吃到怕！一張圖看懂「高普林食材」

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

「74部」陪90後長大的經典卡通！

更多

最夯影音

更多

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面