媽媽店外緊盯！小妹妹吃飽硬塞晚餐　她1句話安慰秒淚崩：好揪心

▲原PO安慰小妹妹後，對方直接哭了出來。（圖／達志／示意圖）



生活中心／綜合報導

倘若孩子吃不下了，該怎麼辦呢？一名女網友表示，她到外出用餐時，意外發現旁邊有一名小女孩獨自吃飯，抬頭一看才發現媽媽竟在店外盯著，當她安慰對方後卻讓小妹妹當場淚崩，短短的遭遇也引起網友熱烈討論。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她在用餐時意外發現旁邊一名小妹妹埋頭苦吃，本以為是店家的小孩，才放任對方獨自用餐，但抬頭一看才發現對方的媽媽則站在店外看著。

「加油，慢慢吃」原PO出聲安慰，沒想到小妹妹竟突然哭了出來，「我整個嚇到，一直安慰她，她說她吃不完，她吃不下了」，她只好心疼說，「吃不下就不要吃了⋯別哭哭」。

▲網友對小孩子吃飯有不同的看法。（圖／翻攝爆料公社）



原PO認為，小朋友若吃不下飯可以哄著吃，方法有很多，但不必使用這種「情緒勒索」的方式；最後，小妹妹也在吃完後離開，走前還跟原PO說了聲「謝謝」，讓她非常揪心。

網友看完紛紛留言，「謝謝妳的善良，但妳這樣或許破壞了媽媽希望的，以後要心疼別人或許可以先問問發生甚麼事了才好」、「我女兒每天吃飯都在挑戰媽媽理智線，爸爸說他腦神經要衰弱了」、「我國小的時候根本吃不完1碗飯的量，還要被強迫吃兩大碗，那陣子只要一肚子餓或吃飯時間我就想死了算了」、「吃不下就不要吃啊，幹嘛那麼累阿」。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆料公社）

