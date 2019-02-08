珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：不排除提告止歪風

▲網友爆料六合夜市1杯珍珠奶茶叫價100元。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜後援會）

地方中心／綜合報導

高雄六合夜市人潮年初一才剛回流，不料馬上傳出有店家販售一杯500毫升、要價100元的珍珠奶茶，且攤位並無標價，高雄郭姓網友憤而在「韓國瑜後援會」臉書社團發文抱怨，春節期間帶北部朋友前往消費，卻被價格嚇壞，雖然沒買，仍提醒大家注意。由於該網友未附上照片和明確店名，導致相同類型店家感到名譽受損，不排除提告。

根據《東森新聞》報導，依照網友描述位置「店家是攤子，靠中間段」，周邊並無發現500毫升、一杯100元的店家，走遍六合夜市，珍珠奶茶1杯最貴頂多50元。接受採訪的攤商說，「1杯50元，我們是純鮮奶的。」當被問到過年期間是否有漲價時，老闆娘笑著否認「沒有」，更直呼不可能。

針對珍珠奶茶1杯賣到100元，夜市攤商表示，「如果要賣到100元也可以，但是你要告知人家成分是什麼、原料是什麼，如果值回票價，你要賣100元也不是問題。」

▲主委莊其章表示，流動攤販只要沒有標價，自治會都不會允許擺攤。（圖／翻攝自東森新聞）

六合夜市自治會主委得知此事，立刻展開調查，同時表示，經查後如果證實是惡意中傷，不排除提出告訴。主委莊其章表示，「流動攤販我們都有輔導，所以一定要標價，沒有標價我們不會給他擺。」

郭先生日前帶北部朋友逛夜市，被1杯100元的珍珠奶茶嚇到，當天就在「韓國瑜後援會」臉書社團貼文，「希望六合夜市攤販潔身自愛，別做死自己！」， 驚嘆500毫升的珍珠奶茶竟要「100大洋」，而且還沒有標價。六合攤商強烈的指責這是「不實指控」，不排除提告。

▲攤商指出，100元未標價珍珠奶茶是不實指控，不排除提告。（圖／翻攝自東森新聞）

近幾個月六合夜市生意至少回籠3成，逢元旦與農曆春節，人潮明顯回溫，如今卻傳出百元珍奶的負面傳聞。市自治會主委莊其章強調，一定會針對此事深入調查，但如果是網友惡意中傷，不排除提出告訴，遏止歪風。

網友反應兩極，有人諷刺地說，「六合專門賣中國人，盤子敲慣了」、「六合珍奶配墾丁滷味，真高檔」；也有網友表示，「六合夜市其實很多東西比別的夜市便宜」、「翰林的一杯超過100」。

▼記者實際走訪，找不到要價100元的珍珠奶茶。（圖／翻攝自東森新聞）