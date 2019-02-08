大陸擬將「電競員」列新職業　幕後「電競營運師」也受重視

▲大陸電競選手進行團體練習。（示意圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸人力資源和社會保障部近日發出通告，擬發布15個新職業，包括人工智能、物聯網、大數據、雲計算的工程技術人員，電子競技員、電子競技運營師、無人機駕駛員等。從電子競技員及電子競技運營師的列入，可以發現，大陸電競產業的影響力越來越大，也逐漸受到主流的認同。

中國就業培訓技術指導中心日前發布了《關於擬發布新職業的公示通告》，內容中提到，電子競技員的定義為「從事不同類型電子競技項目比賽、陪練、體驗及活動表演的人員」，主要工作任務有參加電子競技項目比賽；進行專業化的電子競技項目陪練及代打活動；收集和研究電競戰隊動態；電競遊戲內容，提供專業的電競數據分析；參與電競遊戲的設計和策劃，體驗電競遊戲並提出建議；參與電競活動的表演。

電子競技運營師的定義為「在電競產業從事組織活動及內容運營的人員」，主要任務有進行電競活動的整體策劃和概念規劃，設計並製定活動方案；維護線上、線下媒體渠道關係，對電競活動的主題、品牌進行宣傳、推廣、協調及監督；分析評估電競活動商業價值，設計活動贊助權益，並拓展與讚助商、承辦商的合作；協調電競活動的各項資源，組織電競活動；製作和發布電競活動的音視頻內容，並評估發布效果；對電競活動進行總結報告，對相關檔案進行管理。

從人社部對這兩項職業的工作任務定義可發現，已經包含了電競產業的幕前及幕後工作，幕前工作主要為電子競技員，也就是民眾及觀眾最熟悉的電競選手。幕後則是電子競技運營師，也就是電競產業內的管理、宣傳、規劃，以及賽事的籌備、轉播、分析等。

人社部將這兩項職業列入，也代表著大陸電競產業的影響力不斷擴大，且逐漸受到官方及主流的認同。

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